Yerry Mina y su alocado cambio de ‘look’ que es tendencia: fotos ya pasan los 8.000 likes

En época de vacaciones, los jugadores suelen dejarse ganar por la vanidad y hacerse algunos retoques. Entre los más destacados están los de James Rodríguez y Vinícius Júnior, que fueron virales en las últimas horas.

Otro que se sumó a la tendencia de los cambios fuertes en su aspecto físico fue Yerry Mina, de la Selección Colombia. Este intervino su pelo para cortarlo y pintarlo de un tono claro, llamando la atención de sus seguidores.

En las fotos subidas por él mismo a redes sociales, ya se alojan más de 8.000 likes, 305 comentarios y unas 730 acciones de contenido compartido. Entre las reacciones más llamativas están las de Juan Guillermo Cuadrado e Iván Ramiro Córdoba.

Cuadrado le comentó a Mina: “Mani, quédate así calvito. Te ves nítido”. Por su parte, Córdona, gloria del fútbol colombiano, le dijo: “Buen look, panita”.

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Yerry le contestó a Juan Guillermo: “Jajajaja, Maní, cambio de look, pero no da”.

En las imágenes, Mina no está solo: se ve junto a su pareja, Yera Molina, con quien estuvo alegre y sonriente, celebrando lo que sería una fecha especial para ambos.

Días de descanso tras el Mundial

Yerry Mina hizo parte de los 26 convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. Su participación fue casi nula. Solo sumó minutos en el partido de la eliminación contra Suiza, al ser el recambio de Jhon Lucumí, que salió lesionado en los minutos finales del tiempo extra.

Después de la Copa del Mundo, que pudo haber sido la última para este, no emitió mensaje alguno. Su más reciente publicación fue la mencionada, relacionada con el cambio de look que se hizo en medio del descanso antes de emprender una nueva temporada en Europa.

Yerry Mina (der.) junto a compañeros de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

A sus 31 años, Mina cuenta con estabilidad en Cagliari, de la Serie A de Italia, donde permanece desde hace algunos años. Allí, durante la última campaña, jugó 27 partidos y logró marcar dos anotaciones. Su mejor temporada fue en 2024-2025, cuando alcanzó la cifra de 31 juegos disputados.

Inicialmente, el objetivo es que se pueda mantener en dicho conjunto del Calcio, pero se le ha citado al hablar de otros clubes de Europa como Fenerbahçe. De momento esto es solo un rumor, pues nada ha pasado a una oferta formal por parte de los turcos para hacerse con los servicios del central de la Tricolor.

Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia que relacionaron con Cagliari donde está Yerry Mina. Foto: FIFA via Getty Images

Con el conjunto italiano en el que está, se relacionó a Juan Fernando Quintero, que no parece estar al 100 % seguro de seguir en River Plate. De acuerdo a la prensa argentina, Cagliari vería con buenos ojos sumar al 10 nacional.

“El Cagliari de Italia está interesado en Juanfer”, dijo Sebastián Srur. Adicional a eso, mencionó que no descarta “que aparezca una oferta pronto. Ahí juega su compatriota Yerry Mina”.

Hasta este 22 de julio nada de eso ha evolucionado, lo que mantiene a JuanFer estático en River de Argentina.