La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026 apenas comenzó y ya dejó uno de los momentos que más curiosidad ha despertado entre los seguidores del programa.

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En una entrevista reciente, la presentadora Claudia Bahamón reveló que protagonizó un inesperado altercado con uno de los participantes durante las grabaciones del reality, una situación que, según dijo, nunca había vivido en su carrera en televisión.

La confesión se produjo durante una entrevista con el programa Buen Día, Colombia, donde la presentadora sorprendió al contar que recibió un golpe por parte de un concursante.

Aunque evitó revelar el nombre del famoso involucrado, aseguró que las imágenes del momento serán emitidas próximamente.

Claudia Bahamón es la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ desde 2015. Foto: Instagram: @claudiabahamon

“Esto es real y se acordarán de mí en dos capítulos. Esta es la primera vez en todas estas temporadas de MasterChef; es más, de mi vida en televisión, que he recibido un golpe”, afirmó Bahamón.

Las declaraciones generaron expectativa entre los seguidores del concurso, ya que la presentadora no entregó mayores detalles sobre cómo sucedió el hecho ni quién fue el responsable.

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Sin embargo, dejó claro que se trató de un episodio ocurrido en medio de una de las dinámicas del programa, no de una discusión o enfrentamiento personal.

De hecho, Claudia restó importancia a lo sucedido y aseguró que el episodio quedó atrás. “Yo me estoy riendo hoy (…) al igual, yo ya perdoné al participante”, expresó durante la entrevista, dando a entender que el incidente no pasó de ser un accidente dentro de la competencia.

En la misma conversación estuvo presente Sebastián Villalobos, uno de los participantes de la edición 2026 de MasterChef Celebrity, quien respaldó las palabras de la presentadora y anticipó que el momento tendrá repercusiones dentro del desarrollo del reality.

Según el creador de contenido, “ese accidente marcó un antes y un después dentro de la competencia”, una afirmación que aumentó la expectativa sobre el capítulo en el que finalmente se conocerán las circunstancias del golpe y la identidad del concursante involucrado.