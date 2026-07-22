Escándalo de Ferrari en Colombia: Habla el empresario Antonio Mendivil, uno de los afectados, tras pagar exorbitante cifra

Una verdadera pesadilla viven varios clientes de la marca Ferrari en Colombia, luego de que fueran presuntamente estafados por el representante legal de la marca en el país. Muchos aseguran que adquirieron un ejemplar y que, luego de pagar una cuantiosa suma de dinero, los carros no les fueron entregados en los plazos establecidos. Ahora, no aparecen ni los vendedores ni el dinero.

En otros casos más graves, los vehículos fueron enviados a Colombia, pero nunca fueron nacionalizados, por lo que se encuentran abandonados en bodegas y se deterioran cada vez más.

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Antonio Mendivil, empresario colombiano, dio cuenta de su historia con la poderosa marca italiana. “Yo tengo un Ferrari desde hace año y medio que lo compré acá en Colombia en la tienda de Bogotá (carrera 19 con calle 103). Yo tengo un 296 GTS, ese ya lo tengo, ese lo tengo sino que iniciamos nuevamente una compra de otro vehículo y es donde tengo una platica como medio enredadita", aseguró, en diálogo con Blu Radio.

Un automóvil deportivo Ferrari 296 GTS de 2023 expuesto en el Salón del Automóvil de Edmonton, en Edmonton (Alberta), en Canadá, el 13 de abril de 2025. (Foto de Artur Widak/NurPhoto vía Getty Images) Foto: NurPhoto via Getty Images

En cuanto al Ferrari sobre el cual nadie le responde, indicó: “Iniciamos la compra de un 849 Testarrosa Aceto Fiorán. Lo personalizamos gris, gris oscuro. El que iniciamos la nueva compra es un carro de 890.000 dólares ($3.593.490 COP a hoy). Nosotros, el 20 de mayo, para que te adjudiquen el cupo en Ferrari había que abonar 30.000 dólares los cuales se depositaron el 20 de mayo y afortunadamente era la inicial solamente para separar el cupo y el 4 de junio nos llega la comunicación de que habían quitado a Ferrari Colombia el concesionario", agregó el empresario colombiano, quien dijo que quería otro Ferrari por “recambio”.

“Yo los uso, yo es de uso diario, la verdad. Henry, el representante legal en Colombia y gerente sí ha dado la cara, se ha mostrado, contesta, pero los nuevos socios nadie dice nada”, aseguró, al indicar que Ferrari se está quedando también sin “posventa”.

“El tema es 30.000 dólares a cualquiera le hace un hueco también en el bolsillo, pero yo creo que lo más importante aquí es que la marca se está quedando sin postventa. Estos vehículos son el cambio de pasta, todo el mantenimiento de los carros lo deben hacer ellos y ahí estamos en el aire con el tema”, aseveró. "No contestan, simplemente. Usted llama y no le nadie le da razón“, agregó, al indicar que quiere su dinero de regreso.

En las comunicaciones conocidas por SEMANA, la nueva administración de Ferrari Colombia sostiene que no responderá por los compromisos adquiridos por los anteriores representantes legales. Foto: Suministrado a SEMANA

Frente a la desmarcada que hizo Ferrari desde Estados Unidos, el empresario Mendivil aseguró: “Yo creo que aquí lo más grave es que yo me comuniqué con un dealer en Estados Unidos la semana pasada y nos hizo caer en cuenta en algo que yo no sé cómo hacen este tipo de negocios en Colombia. Ya caímos y no pasa nada. Pero me dice uno que con los 30.000 dólares sí separa el vehículo y te dan el cupo. Luego Ferrari hace todo el proceso de fabricación del vehículo en Estados Unidos, no opera lo mismo para Colombia. Aquí te hacen consignar a una cuenta en Colombia y ese dinero cuándo lo mandan para Italia, cuando el vehículo está como en el 70% de producción. O sea, trabajan con el dinero de uno, no sabíamos, yo no sabía pues".

“Tú separas con 30.000 dólares, cuando el vehículo llega a Miami, tú pagas el resto. Aquí no, uno paga el 100% del vehículo casi que sin llegar a a Colombia. Entonces, usan el dinero nuestro”, aseveró.

El Ferrari 849 Testarossa Spider en el concesionario HROwen Ferrari de Hatfield, Hertfordshire. El Ferrari 849 Testarossa Spider es el predecesor del Ferrari SF90 Stradale. Hatfield es el centro de operaciones principal de HROwen, ya que allí se encuentra su sede central. (Foto de Martyn Lucy/Getty Images) Foto: Getty Images

De acuerdo con el empresario, el contrato por el Testarrosa que compró en Bogotá está por 875.000 dólares, es decir 2.814.581.787 pesos colombianos. Finalmente, Mendivil insistió en que él sí los usa en Medellín constantemente.