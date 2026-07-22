Prometió vender carros y desapareció el dinero: judicializan a mujer en Santander por engaño de comercialización de vehículos

La Fiscalía General de la Nación de Colombia emitió un comunicado sobre la judicialización de una mujer identificada como Diana Yusmery Castellanos Lemus, quien, según acciones investigativas de la entidad, es la persona responsable de engañar a múltiples ciudadanos en el departamento de Santander sobre la comercialización de vehículos.

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Las pruebas de la investigación permitieron establecer que Diana Yusmery, en su condición de representante legal y vendedora de establecimiento, engañó a ocho personas entre los meses de julio y noviembre de 2025.

Presuntamente, dentro de su rol, la mujer se ganó la confianza de estas víctimas, afirmando que las ayudaría a vender los carros que estaba ofreciendo. Esa falsa promesa luego afectaría económicamente a los ciudadanos.

Ante la “palabra” por parte de la mujer judicializada, las víctimas decidieron entregar sus vehículos al concesionario para que pudieran ser comercializados. No obstante, tiempo después no recibieron el dinero correspondiente ni les devolvieron los bienes.

La información de la Fiscalía indica que las personas afectadas provienen de Barrancabermeja, Floridablanca y Bucaramanga.

Asimismo, el material que fue articulado con las víctimas presenta que la afectación económica registra un valor superior a los 600 millones de pesos.

Por estos hechos, la entidad estuvo al tanto del caso y posteriormente realizó la captura de Diana Yusmery. Indicó que la procesada habría aprovechado la tenencia de los vehículos para traspasarlos a terceros sin haberles entregado a sus propietarios el dinero conseguido por la venta.

“Para formalizar la entrega del vehículo, usted, Diana Yusmery Castellanos Lemus, exigió la suscripción del contrato de compraventa, el contrato de mandato, el contrato de consignación y la firma del formulario único de traspaso. Esto con el fin de materializar el plan criminal de despojar de la titularidad del rodante y, a su vez, generar confianza en su gestión comercial”, comentó el fiscal de la Seccional Santander que manejó el caso.

Ante esta información, se le imputó a la mujer el delito de estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo en ocho eventos.

La procesada no aceptó los cargos imputados y un juez le impuso una medida de aseguramiento en lugar de residencia.

El comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación recuerda que toda la información que ha sido divulgada al público corresponde a una narración de hechos jurídicamente relevantes. La situación actual de la persona judicializada permanece pendiente de resolución por parte de la autoridad competente.