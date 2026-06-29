Policía Nacional lanza nueva plataforma digital para agendar revisiones técnicas de vehículos

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, la transparencia y la legalidad en el sector de transporte, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), anunció el lanzamiento oficial de su nueva plataforma web para el agendamiento de revisiones técnicas de vehículos en el país.

Revisión técnico-mecánica: estos son los vehículos que no están obligados a hacerla, según la ley

Por medio de la página web, tanto los propietarios como los representantes legales de los vehículos podrán solicitar de manera directa sus citas, las cuales son gestionadas mediante un mecanismo de validación de identidad que está conectado en tiempo real con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esto busca evitar posibles casos de fraude durante el desarrollo del trámite, que pueden presentarse por la intermediación de terceros

De acuerdo con el director de la Dijín, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, el objetivo de los agentes es fortalecer la seguridad en esta clase de procedimientos, que son vitales para todos los vehículos que transitan por el país.

“El objetivo es drástico: mitigar el fraude en la compraventa de vehículos usados, frenar la comercialización de autopartes ilegales y erradicar la alteración de sistemas de identificación vehicular. Este sistema no solo facilita un trámite, transforma la forma en que servimos al ciudadano, más ágil, más transparente y más seguro”, indicó el coronel.

De acuerdo con las autoridades, en lo corrido del año 2026, las revisiones técnicas, junto con el trabajo del Laboratorio Forense en Identificación de Automotores, contribuyeron a una disminución aproximada del 35 % en el hurto de vehículos a nivel nacional en comparación con lo visto con el mismo periodo de 2025.

¿Cuándo comienza a funcionar la plataforma digital?

La Policía Nacional ya informó que la plataforma digital para las revisiones técnicas ya se encuentra en operación desde el pasado 25 de mayo de 2026.

Durante el primer mes de funcionamiento, solamente en Bogotá se gestionaron 1.304 revisiones comerciales, 112 revisiones para procesos de desintegración y 6.683 certificaciones.

La plataforma digital de la Dijín busca reforzar la transparencia y seguridad en las revisiones técnicas de vehículos mediante un sistema de validación en línea. Foto: Dijín - API

Según lo informado por la Dijín, el uso de la plataforma tendrá cobertura en 7 principales ciudades de Colombia, que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué y Cartagena.

Las autoridades aseguraron que la página tendrá una expansión hacia otras zonas del país de manera gradual.

Actualmente, el servicio de la plataforma virtual cuenta con 172 peritos especializados en automotores, distribuidos en 54 unidades de Policía y 35 Unidades Técnicas a nivel nacional.