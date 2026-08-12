El negocio oculto detrás de los carros usados: cómo la renovación de flotas empresariales está moviendo $23.000 millones al mes

El mercado automotor ha notado un gran crecimiento durante el 2026. De acuerdo con los registros presentados por la ANDI y Fenalco, durante el primer semestre se matricularon un total de 157.620 vehículos nuevos, derivando así en un crecimiento de 50,1% frente al mismo periodo del año 2025.

Se mueven las ventas de vehículos usados en Colombia: crecieron 4,2 % en el primer semestre de 2026

Este comportamiento que se ve en el sector también trae consigo otros efectos en el mercado secundario, pues la renovación de vehículos nuevos y de flotas empresariales ha traído un flujo permanente de unidades que luego vuelven al mercado de usados.

De acuerdo con la plataforma especializada en subastas digitales, Superbid, se ha identificado una mayor participación de vehículos provenientes de procesos de renovación empresarial y contratos de renting.

Esto, por ejemplo, se ve en Usados Renting Colombia, la cual incorpora al mercado cerca de 100 vehículos semanalmente, equivalentes a 400 unidades mensuales entre automóviles, camionetas, utilitarios y camiones.

Si se tiene en cuenta el valor promedio de una venta, que se encuentra cercano a $57,9 millones por vehículo, esto representa un valor estimado de $23.000 millones mensuales.

El mercado secundario recibe unidades que culminaron sus ciclos de renting empresarial. Foto: Getty Images

Esta cifra pertenece al valor potencial del inventario que ingresa al mercado, no a ventas efectivamente realizadas, ya que el resultado final está sujeto a las características y composición del inventario en cada periodo.

¿Cuáles son los vehículos que más vuelven al mercado?

De acuerdo con Superbid, las camionetas (SUV y pick-ups) representan el 44% de los vehículos corporativos que regresan al mercado de usados tras finalizar sus ciclos de renting o flota empresarial.

Luego les siguen los automóviles sedan y hatchback que conforman el 22%. Los vehículos utilitarios y furgonetas son los siguientes dejando un porcentaje del 21%.

Los restantes corresponden a camiones, vans, buses, motocicletas, carrocerías y otras categorías especializadas.

Las marcas que se encuentran presenten dentro de las marcas presentes se encuentran Nissan, Renault y Chevrolet hasta BMW, Volvo y Mercedes-Benz.

Vehículos de diferentes segmentos y marcas regresan al mercado tras finalizar sus ciclos de renting. Foto: Alejandro acosta

En cuanto a la distribución geográfica de las compras, Bogotá forma parte del 39%, luego de Antioquia (17,6%), Valle del Cauca (8,7%), Santander (5,3%) y Cundinamarca (4,3%).

El perfil y las motivaciones de los compradores también muestran la evolución de este mercado, ya que cerca del 90% son personas naturales, mientras que el 10% restante son compradas por personas jurídicas.

“La renovación de flotas está generando un flujo permanente de vehículos que, después de cumplir un ciclo dentro de una empresa o bajo un contrato de renting, pueden regresar al mercado y continuar siendo utilizados. Esto genera una dinámica interesante para el sector de usados, porque amplía la oferta y conecta diferentes perfiles de compradores. Al mismo tiempo, la tecnología está ayudando a que esa conexión sea más transparente y trazable, algo cada vez más relevante para quienes toman decisiones de compra”, comentó Helena Balcázar, gerente general de Superbid Colombia.