Xavi Hernández vuelve a los banquillos: selección top de Europa lo anunció hasta 2030

El seleccionado de Países Bajos nombró en las últimas horas al español Xavi Hernández como su nuevo director técnico con miras a la Eurocopa y Mundial 2030.

Dicho anuncio hecho por parte de la ‘naranja mecánica’ tomó por sorpresa al fútbol mundial. El exjugador del Barcelona había sido vinculado con varios proyectos, pero no se había escuchado de dicha selección top de Europa.

Xavi Hernández asistió a la final del Mundial 2026 donde España se coronó campeona mundial por segunda vez Foto: FIFA via Getty Images

Además, causa sorpresa porque el ibérico jamás había tenido cercanía con un equipo nacional. Sus primeros pasos en el rol de entrenador los dio con Al-Sadd de Catar y, posteriormente, fue al Barcelona para hacerse cargo entre 2021-2024.

Anuncio oficial del seleccionado de Países Bajos

A través de su página web oficial, el cuadro europeo confirmó el vínculo firmado entre las partes: “Xavi Hernández es el nuevo seleccionador nacional de los Países Bajos”.

También dieron a conocer el tiempo acordado para su estadía en ‘The Orange’: “El español de 46 años sucede a Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB para un contrato hasta el Mundial de 2030”.

Xavi fue consultado inicialmente sobre ese nuevo reto y sus palabras fueron publicadas por los medios oficiales de la selección de Países Bajos.

“Considero un gran honor convertirme en seleccionador nacional de los Países Bajos. Como canterano del FC Barcelona, ​​con la fuerte influencia de Johan Cruyff y Rinus Michels, entre otros, siento una conexión especial con el fútbol neerlandés", recordó de su educación futbolística.

“Se podría decir que soy un poco hijo del fútbol neerlandés. Otros grandes entrenadores, especialmente Louis van Gaal, con quien debuté en el Barcelona, ​​y Frank Rijkaard, también desempeñaron un papel importante en mi formación como jugador y entrenador”, agregó.

A su vez, resaltó la idiosincrasia futbolera del país al que llega: “Los Países Bajos tienen una rica cultura futbolística y una visión clara que me atrae enormemente: un fútbol ofensivo, basado en la posesión, con creatividad, pasión y convicción”.

Tristeza de Frenkie de Jong y Barcelona: sacó mentira en parte médico que lo da de baja por meses

Definido el futuro de Jhon Lucumí: reportan pasos finales del acuerdo por 20 millones de euros

También ya se comprometió con su idea de juego, que estará acorde a la historia del país: “Por supuesto, el objetivo más importante es y siempre será ganar, pero prefiero hacerlo de una manera que refleje esas características y que la gente pueda disfrutar”.

“El potencial para ello está ahí, así como una base sólida sobre la que construir. Tengo muchas ganas de comenzar este reto junto con los jugadores, el cuerpo técnico y todos los que formamos parte de la KNVB”, auguró de cara a un futuro prometedor.

El primer gran reto de Hernández en su selección será la Eurocopa prevista a realizarse en 2028. Ese será un primer examen para ver cómo va la preparación de cara al Mundial 2030.

Frenkie De Jong procesa su eliminación del Mundial 2026 con Países Bajos Foto: Getty Images

Justamente la Copa Mundo es a lo que le apuntan los neerlandeses, quienes históricamente han sido segundos. Su propósito con Xavi es lograr la tan anhelada obtención de su primer título mundial.

En la pasada cita orbital, Países Bajos se despidió rápidamente al caer con Marruecos en una tanda de penales. Quien los dirigía en ese momento era Ronald Koeman, a quien se le criticó su estilo defensivo.