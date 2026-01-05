Deportes

El listado de candidatos para reemplazar a Ruben Amorim en Manchester United: hay un favorito

Varios nombres han sido revelados tras la decisión tomada por el club este 5 de enero. Se espera que se formalicen los contactos y haya anuncio oficial.

5 de enero de 2026, 2:15 p. m.
Ruben Amorim tendrá sucesor pronto tras su salida de Manchester United
Ruben Amorim tendrá sucesor pronto tras su salida de Manchester United Foto: Getty Images

Manchester United vuelve a estar en el limbo de su proyecto deportivo. Después de meses de no encontrar el rumbo con Ruben Amorim, el club ha decidido dar por terminado el vínculo con el técnico a inicios de 2026.

Además del mal rendimiento deportivo, una de las causas que llevaron a la directiva a tomar esta decisión fueron las declaraciones del entrenador, en días pasados, en las que criticó a la directiva por sus manejos.

Ruben Amorim acabó con un rendimiento por debajo del 40% su campaña en Manchester United
Ruben Amorim acabó con un rendimiento por debajo del 40% su campaña en Manchester United Foto: Getty Images

“Solo quiero decir que he venido aquí para ser el manager del Manchester United, no el entrenador. Y eso está claro. Sé que no me llamo Tuchel, no soy Conte, no soy Mourinho. Pero soy el manager”, dijo declarando la guerra a sus jefes.

En la misiva oficial de los Diablos Rojos, el equipo anunció de la siguiente forma su categórica decisión con el luso: “Rubén Amorim ha dejado su puesto como entrenador jefe del Manchester United”.

Al parecer, para el conjunto rojo no fue sencillo dar un vuelco al puesto de director técnico, sin embargo, lo han decidido para mejorar el rendimiento que viene siendo caótico para el United.

“Con el Manchester United sexto en la Premier League, la directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League”, explican de la decisión final.

“El club quiere agradecer a Rubén su contribución y le desea lo mejor para el futuro”, completaron con los acostumbrados agradecimientos.

En el lugar de Amorim, de ahora en adelante y de manera temporal estará Darren Fletcher, quien asumirá los juegos ante Burnley (7 de enero), Brighton (11 de enero) y posiblemente, el clásico de la ciudad ante City (17 de enero).

El listado de candidatos

Una vez se conoció la determinación de Manchester United, en Inglaterra ya se empezaron a mencionar nombres para tomar el cargo que dejó el técnico portugués.

Más de cinco nombres fueron los citados, pero hay uno que toma la delantera por haber dicho de manera pública que deseaba hacerse cargo de Manchester United en algún momento.

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Se hace referencia al español, Xavi Hernández. Quien fuese jugador del Barcelona en su etapa como jugador y también tuviese su periodo reciente como técnico, hoy día se encuentra libre de cualquier vínculo.

En caso de darse la llamada de los directivos de Manchester, sería cuestión de que sus posturas deportivas, así como las económicas estén cercanas para que se llegue a ejecutar un trato.

  • Xavi Hernández
  • Roberto De Zerbi
  • Oliver Glasner
  • Gareth Southgate
  • Enzo Maresca
  • Thomas Tuchel
Yerson Mosquera y su error infantil en pleno Old Trafford ante Manchester United: prensa inglesa reaccionó

Bleacher Report, portal que maneja el balompié inglés, fue uno de los que lanzó unos cuantos nombres más aparte de Hernández. Varios de los señalados están por acabar los vínculos con los que están, lo que los hacen posibilidades reales para los de Old Trafford.

En las próximas semanas se espera que el United se incline por alguno de estos para empezar negociaciones de cara a tomar la mejor decisión, que le beneficie y ayude para mejorar en el rendimiento en lo que resta del 2025/2026.

Independiente Santa Fe suma su quinto fichaje para la temporada de 2026.

Independiente Santa Fe suma otra figura de renombre: llega directo desde América de Cali

Luis Díaz y Harry Kane han hecho una gran dupla de ataque en Bayern Múnich

Veredicto de Harry Kane sobre dejar de jugar con Luis Díaz en Bayern Múnich: su salida fue tema central

Bogotá. Marzo 31 de 2025.La Equidad enfrenta a Junior, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 11, en el estadio Metropolitano de Techo. En la foto: Teofilo Gutierrez. (Colprensa - Catalina Olaya).

Teo Gutiérrez rompe el silencio sobre su futuro en Junior: esto dijo tras quedar sin contrato

Nuevo jugador de Junior había tenido diferencias con la hinchada.

El polémico fichaje confirmado de Junior que le tiró a los hinchas: ahora se retracta

Vinicius Junior of Real Madrid CF is in action during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and Real Betis at Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on January 4, 2026. (Photo by Jose Luis Contreras/NurPhoto) (Photo by Jose Luis Contreras / NurPhoto via AFP)

Gigante de Inglaterra se lanzó por Vinicius Jr: la oferta asciende a 160 millones de euros

Ruben Amorim tendrá sucesor pronto tras su salida de Manchester United

El listado de candidatos para reemplazar a Ruben Amorim en Manchester United: hay un favorito

Millonarios no contempla el regreso de Falcao García para el proyecto de Hernán Torres.

¿Falcao García regresa a Millonarios? La dirigencia del club dio su veredicto final

goaljubel v.ri:,Harry KANE (FC Bayern Munich), Luis DIAZ (FC Bayern Munich), Lennart KARL (FC Bayern Munich), Minjae KIM (FC Bayern Munich), Aleksandar PAVLOVIC (FC Bayern Munich), jubilation, joy, enthusiasm, action Football 1. Bundesliga season 2025/2026, 1.matchday, matchday01 FC Bayern Munich -RB Leipzig 6-0 on August 22nd, 2025, ALLIANZAREN A. ? (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)

Estruendo en el Bayern Múnich: compañero de Luis Díaz anunció que quiere irse al Real Madrid

Manchester United's Portuguese head coach Ruben Amorim reacts at the end of the English Premier League football match between Manchester United and Wolverhampton Wanderers at Old Trafford in Manchester, north west England, on December 30, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Manchester United tomó fulminante decisión con Ruben Amorim: anuncio sacude la Premier League

Luis Díaz, gran figura del Bayern Múnich de Alemania.

El complicado calendario que le espera a Luis Díaz en enero: Así será la maratón con el Bayern Múnich

