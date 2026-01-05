El listado de candidatos para reemplazar a Ruben Amorim en Manchester United: hay un favorito

Manchester United vuelve a estar en el limbo de su proyecto deportivo. Después de meses de no encontrar el rumbo con Ruben Amorim, el club ha decidido dar por terminado el vínculo con el técnico a inicios de 2026.

Además del mal rendimiento deportivo, una de las causas que llevaron a la directiva a tomar esta decisión fueron las declaraciones del entrenador, en días pasados, en las que criticó a la directiva por sus manejos.

Ruben Amorim acabó con un rendimiento por debajo del 40% su campaña en Manchester United Foto: Getty Images

“Solo quiero decir que he venido aquí para ser el manager del Manchester United, no el entrenador. Y eso está claro. Sé que no me llamo Tuchel, no soy Conte, no soy Mourinho. Pero soy el manager”, dijo declarando la guerra a sus jefes.

En la misiva oficial de los Diablos Rojos, el equipo anunció de la siguiente forma su categórica decisión con el luso: “Rubén Amorim ha dejado su puesto como entrenador jefe del Manchester United”.

Al parecer, para el conjunto rojo no fue sencillo dar un vuelco al puesto de director técnico, sin embargo, lo han decidido para mejorar el rendimiento que viene siendo caótico para el United.

“Con el Manchester United sexto en la Premier League, la directiva del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League”, explican de la decisión final.

“El club quiere agradecer a Rubén su contribución y le desea lo mejor para el futuro”, completaron con los acostumbrados agradecimientos.

En el lugar de Amorim, de ahora en adelante y de manera temporal estará Darren Fletcher, quien asumirá los juegos ante Burnley (7 de enero), Brighton (11 de enero) y posiblemente, el clásico de la ciudad ante City (17 de enero).

El listado de candidatos

Una vez se conoció la determinación de Manchester United, en Inglaterra ya se empezaron a mencionar nombres para tomar el cargo que dejó el técnico portugués.

Más de cinco nombres fueron los citados, pero hay uno que toma la delantera por haber dicho de manera pública que deseaba hacerse cargo de Manchester United en algún momento.

Se hace referencia al español, Xavi Hernández. Quien fuese jugador del Barcelona en su etapa como jugador y también tuviese su periodo reciente como técnico, hoy día se encuentra libre de cualquier vínculo.

En caso de darse la llamada de los directivos de Manchester, sería cuestión de que sus posturas deportivas, así como las económicas estén cercanas para que se llegue a ejecutar un trato.

Xavi Hernández

Roberto De Zerbi

Oliver Glasner

Gareth Southgate

Enzo Maresca

Thomas Tuchel

Bleacher Report, portal que maneja el balompié inglés, fue uno de los que lanzó unos cuantos nombres más aparte de Hernández. Varios de los señalados están por acabar los vínculos con los que están, lo que los hacen posibilidades reales para los de Old Trafford.

En las próximas semanas se espera que el United se incline por alguno de estos para empezar negociaciones de cara a tomar la mejor decisión, que le beneficie y ayude para mejorar en el rendimiento en lo que resta del 2025/2026.