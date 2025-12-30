Deportes

Jhon Arias enfrentó a Manchester United y protagonizó algo que no se veía en 123 años de historia en Inglaterra

Jhon Arias y Yerson Mosquera fueron titulares en el último partido del año ante el Manchester United. El Wolverhampton vuelve a darle la vuelta al mundo por insólitos números.

30 de diciembre de 2025, 11:05 p. m.
Jhon Arias con Joshua Zirkzee
Jhon Arias con Joshua Zirkzee Foto: Getty Images

Jhon Arias y Yerson Mosquera fueron titulares en el último partido del año del Wolverhampton en la Premier League, en una mitad de campaña para el olvido y con discretos números que llaman la atención en el fútbol mundial. Un caso especial que no se veía en 123 años de historia en el fútbol inglés.

Por la fecha 19 de Premier League, Wolverhampton hizo de condición de visitante en Old Trafford y allí no pudo conquistar su primera victoria de la temporada y cedió un empate que sabe más a derrota. Incluso, este es uno de los marcadores más importantes de la campaña, en medio del caos que lo tiene prácticamente sentenciado al descenso en Inglaterra.

Al final, fue un empate 1-1 en el marcador gracias a los goles de Joshua Zirkzee para Manchester United y Ladislav Krejčí para Wolverhampton. Con Jhon Arias y Yerson Mosquera en cancha, los Wolves lograron la igualdad y también forzaron las malas caras en el equipo local, que cierra el año 2025 en la sexta casilla y otra vez lejos de los primeros lugares en la Premier.

Prácticamente, los dos colombianos jugaron todo el partido, pues Jhon Arias fue sustituido al minuto 90+5 y fue el más incisivo en el ataque, buscando el segundo gol y la agónica victoria que hubiera sido histórica. Wolverhampton cierra sin victorias y totalmente hundido en la tabla de posiciones.

Jhon Arias sufre con Wolverhampton y registra números para el olvido

En 19 partidos jugados, los Wolves registran tres puntos, producto de tres empates, cero victorias y 16 derrotas, con -29 en la diferencia de gol y prácticamente sentenciando el descenso a mediados del 2026. Una campaña para el olvido y donde Jhon Arias ha visto apagado su buen nivel por el rendimiento colectivo.

Cabe recordar que Jhon Arias llegó en el mercado anterior a Wolverhampton como la gran estrella y el jugador a mostrar en la temporada en la Premier League. Con el volante chocoano en las filas, la expectativa era muy alta, pues se llevaron a una de las figuras del ataque del Fluminense, por el que pagaron 17 millones de euros por sus derechos deportivos.

Pantallazo DSports.
Pantallazo DSports. Foto: Pantallazo DSports.

Pese a su continua titularidad, los resultados no se ven en los Wolves, en unos números que encienden las alarmas en Inglaterra, pues es el peor registro de un equipo en 123 años en el fútbol inglés. Se espera que en el 2026, con el Mundial de por medio, Jhon agilice la mejora en su equipo y con Yerson Mosquera puedan salir de una crisis que hace bulla en Europa.

