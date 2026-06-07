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Entre James Rodríguez y Jhon Arias tejieron un golazo para Colombia: Jordania lo sufrió

Apareció el capitán y la habilidad de Jhon Arias: Colombia pegó primero en el partido contra Jordania.

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Redacción Deportes
7 de junio de 2026 a las 7:03 p. m.
Gol de Colombia, contra Jordania, por obra de Jhon Arias.
Gol de Colombia, contra Jordania, por obra de Jhon Arias. Foto: Transmisión ESPN.

La Selección Colombia se fue al descanso ganando 1-0 ante Jordania. Fue este domingo, 7 de junio, en partido amistoso previo al Mundial 2026. Miles de asistentes al estadio Snapdragon de San Diego (Estados Unidos) presenciaron un golazo cafetero, tejido por James Rodríguez y Jhon Arias.

Corría el minuto 40′ de partido, Colombia no encontraba cómo romper el cero y apareció la magia de James Rodríguez. El capitán le filtró un pase perfecto a Jhon Arias, y aunque el atacante casi pierde el balón, acabó enviándolo al fondo de la red.

Jhon Arias
🔴 Colombia vs. Jordania EN VIVO hoy | Jhon Arias aparece y convierte el primer gol del encuentro

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