DEPORTES

Titular de la Selección Colombia contra Jordania: Lorenzo tomó decisión sobre James Rodríguez y Luis Díaz

Estos son los 11 titulares.

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Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

7 de junio de 2026 a las 4:49 p. m.
James Rodríguez y Luis Díaz liderarán el ataque de Colombia
James Rodríguez y Luis Díaz liderarán el ataque de Colombia Foto: Getty Images

La Selección Colombia ya presentó su 11 inicial para el encuentro ante Jordania. El técnico Néstor Lorenzo tomó la decisión de darle minutos a James Rodríguez y Luis Díaz.

Los jugadores que comenzarán el partido serán los siguientes:

  • (12) Camilo Vargas
  • (2) Daniel Muñoz
  • (23) Dávinson Sánchez
  • (3) Jhon Lucumí
  • (17) Johan Mojica
  • (16) Jefferson Lerma
  • (14) Kevin Castaño Puerta
  • (11) Jhon Arias
  • (10) James Rodríguez
  • (7) Luis Díaz
  • (25) Luis Suarez

Noticia en desarrollo....