La Selección Colombia ya presentó su 11 inicial para el encuentro ante Jordania. El técnico Néstor Lorenzo tomó la decisión de darle minutos a James Rodríguez y Luis Díaz.
Los jugadores que comenzarán el partido serán los siguientes:
- (12) Camilo Vargas
- (2) Daniel Muñoz
- (23) Dávinson Sánchez
- (3) Jhon Lucumí
- (17) Johan Mojica
- (16) Jefferson Lerma
- (14) Kevin Castaño Puerta
- (11) Jhon Arias
- (10) James Rodríguez
- (7) Luis Díaz
- (25) Luis Suarez
🚨🇨🇴 Así va Colombia ante Jordania para su último amistoso de preparación para la Copa del Mundo:— Julián Capera (@JulianCaperaB) June 7, 2026
(12) Vargas; (2) Muñoz, (23) Davinson, (3) Lucumí, (17) Mojica; (16) Lerma, (14) Puerta; (11) Arias, (10) James, (7) Díaz; (25) Suárez.
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