Rifirrafe de Otamendi con Rodri salió a la luz: picante cara a cara en la final del Mundial 2026

El final del encuentro entre las selecciones de Argentina y España dejó un sinfín de polémicas, en donde varios jugadores de ambos equipos tuvieron disputas luego de que La Roja superara a La Albiceleste por 1-0 para consagrarse del Mundial 2026.

Cuestionan a Leandro Paredes por violenta agresión a jugadores de España: escándalo en la final

Aunque uno de los altercados más comentados en redes sociales fue el protagonizado por Leandro Paredes con los españoles Eric García y Gavi, también se presentó otro cruce que involucró a uno de los jugadores más experimentados de la selección argentina.

Se trató de Nicolás Otamendi, quien sostuvo un intercambio de palabras con Rodri, mediocampista de España y ganador del Balón de Oro del torneo.

Luego de que finalizara el encuentro, Otamendi se encaró con el jugador del Manchester City, tras unas declaraciones que había realizado su compatriota, Aymeric Laporte.

“Empezá a hablar menos, boludo, que estuviste llorando toda la semana. Toda la semana estuvisteis llorando. Vos y Laporte, los dos. Eso no se hace, estuvieron llorando con los árbitros, amigo”, le reclamó Otamendi a Rodri.

La celebración de España estuvo marcada por un fuerte intercambio de palabras entre Nicolás Otamendi y Rodri. Foto: PA Images via Getty Images

Ante los comentarios del zaguero argentino, Rodri se mostró sorprendido y desconcertado por las palabras de Otamendi, e intentó evitar que la discusión escalara con un tono calmado y sereno.

No obstante, pese a los intentos de Rodri por apaciguar la situación, Otamendi continuó con sus reclamos hacia los jugadores de España, protagonizando un momento que fue ampliamente comentado por los aficionados.

Los comentarios de Laporte

Cabe recordar que el jugador de River Plate hace alusión a unos comentarios hechos por Laporte en la previa del encuentro entre Argentina y España, en la que el central del Athletic Bilbao comentó sobre el estilo agresivo que tenían los jugadores argentinos en sus encuentros, como lo fue en la semifinal ante Inglaterra.

Asimismo, Laporte se refirió a uno de los temas más comentados durante el torneo: las faltas cometidas por la selección argentina que, según algunos sectores, no fueron sancionadas con amonestaciones. En ese contexto, expresó su deseo de que la final contara con un arbitraje imparcial.

Aymeric Laporte, central de España. Foto: Getty Images

“Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados. Eso en el fútbol no se debería permitir, especialmente en competiciones tan grandes, porque te puede desestabilizar y cabrear”, comentó Laporte.