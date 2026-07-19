Estrella de España calienta la final del Mundial: picante declaración sobre Argentina y los árbitros

España y Argentina juegan este domingo la final del Mundial 2026, un partido que promete de todo: juego, roce, calentura y un ambiente que no ha estado lejos de la polémica.

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Aymeric Laporte, zaguero central de los dirigidos por Luis de la Fuente, dejó en claro esto último con una picante declaración que ha dado mucho de qué hablar antes del compromiso que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Todo se dio en diálogo con DSports, en donde se refirió al supuesto juego sucio que tienen los de Lionel Scaloni, un tema que ha abierto todo un debate a lo largo de la Copa del Mundo.

“A mí no me preocupa en absoluto la agresividad dentro de lo que es el fútbol, si es consentido y si el árbitro hace su trabajo, creo que no hay ningún problema”, comentó.

Aymeric Laporte, central de España. Foto: Getty Images

Pero lo que más llamó la atención, fue cuando Laporte mencionó que han existido situaciones en las que cree que los árbitros han sido muy permisivos con los argentinos.

“Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo que se dejen pasar, sobre todo siempre a Argentina, además, que es un equipo que deja mucho recado“, dijo.

En ese sentido, el defensor central remarcó que esto no se debería dejar pasar y mucho menos en una competición de tan alto nivel, como lo es un Mundial de fútbol.

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El español sostuvo que todo esto termina generando una mayor calentura dentro del terreno de juego. “Te puede desestabilizar, te pueden cabrear y eso creo que es parte del trabajo de un árbitro, controlar estas cosas y que al final no le coman la tostada al árbitro”, manifestó.

"Al final, si un jugador puede hacerlo o dos, pues el partido va a ser un descontrol“, añadió.

Selección de España en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Con estas declaraciones, quedó más que claro que el partido puede ser de mucho roce y que los ánimos estarán al máximo, por lo que el trabajo del juez central será fundamental para que haya más fútbol que otra cosa.