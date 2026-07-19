Fifa eligió a los mejores jugadores del Mundial 2026: los verdugos de la Argentina de Messi

A excepción del francés Kylian Mbappé, que quedó como el máximo goleador (10), todos los premios individuales del Mundial 2026 se los llevó la selección de España. Así, la roja dominó absolutamente el torneo orbital.

España es la campeona del Mundial 2026: le quitaron el título a Argentina, en el último tango de Messi

Messi entre lágrimas: conmoción tras perder la final ante España en el Mundial 2026

Rodri Hernández fue elegido como mejor jugador, Unai Simón se quedó con el guante de oro a mejor arquero, y Pau Cubarsí ganó la distinción a mejor jugador joven de la competencia. La hegemonía española es total.

Uitblinkers op het WK ✨



🏆 Beste speler: Rodri

🏆 Grootste talent: Pau Cubarsí

🏆 Beste keeper: Unai Simón pic.twitter.com/sJLh3CL4VS — ESPN NL (@ESPNnl) July 19, 2026

Tanto Rodrigo como Cubarsí y Unai Simón fueron verdugos absolutos de la Argentina de Lionel Messi en la final. El cuadro europeo ganó por 1-0, gracias a un tanto agónico de Ferrán Torres (106′) que hizo recordar el gol de Iniesta, a Países Bajos, en Sudáfrica 2010.

LO GANA ESPAÑA EN EL SEGUNDO TIEMPO DEL ALARGUE



Ferrán Torres puso el 1-0 de La Roja en el inicio de la segunda parte del tiemplo suplementario y se acerca a la consagración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/mm2CLE9kcA — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

Aunque había rumores de que Lionel Messi se podía quedar con el galardón al mejor jugador del Mundial 2026, quedan borrados. El astro argentino se despide de los torneos orbitales con derrota, tal y como en Brasil 2014.

La conversación cambió de cara a los próximos cuatro años. España, tanto en la rama masculina como en la femenina, es la vigente campeona del mundo. Ese logro, sumado a la calidad de sus jugadores y al desempeño de sus categorías juveniles, hace que los aplausos sean para la Roja.

España levantando la Copa Mundial de la Fifa 2026, tras vencer a Argentina (1-0) en la final. Foto: Getty Images.

“Hemos competido como animales”, afirma el lateral Pedro Porro

El lateral derecho de España, Pedro Porro, aseguró que los jugadores de la Roja compitieron “como animales” desde el primer partido hasta la final, que ganaron 1-0 ante Argentina en la prórroga este domingo.

“La verdad que es un espectáculo ver competir a este equipo. Desde el minuto uno que empezamos este Mundial hasta el minuto 125 de la prórroga hemos competido como animales”, declaró el defensor del Tottenham a la cadena Cope. Porro, quien fue suplente ante Cabo Verde, terminó consolidándose como uno de los jugadores más destacados de España durante el Mundial.

El futbolista también tuvo palabras de reconocimiento para la afición de la Albiceleste: “La verdad que fair-play por ellos, cuando acabó el partido la afición que tienen es espectacular. Ahora toca celebrar, somos justos campeones y a celebrarlo todos juntos en España”.

*Con información de AFP.