La fría reacción de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026: Lamine Yamal fue a abrazarlo

Final amarga para Lionel Messi en los mundiales de fútbol. Este domingo, 19 de julio, España le ganó a Argentina en Nueva York, y la roja se convierte en la nueva campeona, bordando en su escudo la segunda estrella.

Final del Mundial 2026 | España 1 vs. 0 Argentina: La Roja es campeona por segunda vez en su historia; reviva el minuto a minuto

Se filtró la intimidad del camerino argentino: las palabras de Messi en la final contra España

Las cámaras de la transmisión oficial del evento enfocaron a Lionel Messi, quien jugó este domingo su último partido en una Copa del Mundo. Él y sus compañeros soñaban con el bicampeonato y la cuarta copa de la historia, pero no llegó.

Fueron varias las reacciones de Messi. Una al gol de Ferrán Torres, en el agónico minuto 106′ de partido, y que valió para poner el 1-0 final del encuentro. Brazos en jarra y frialdad para el capitán argentino.

Brazos en jarra y se agarró la cabeza: la reacción de Leo Messi el gol de Ferrán Torres para el 1-0 de España ante Argentina.



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Luego, el pitazo final del árbitro. Los gestos de Messi evidenciaban incomodidad y zozobra. Como en Brasil 2014, el astro albiceleste volvió a quedar segundo, aunque en Catar 2022 tuvo su revancha.

Y SI FUE EL ÚLTIMO, ¡GRACIAS LEO! Pitazo final y la reacción de Leo Messi con la consagración de España como CAMPEÓN DEL MUNDO. ¡Fin al sueño de la cuarta!



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Y en medio del desconsuelo, cuando ya el partido había acabado, Messi estaba tirado en el campo de juego y los futbolistas de España fueron a abrazarlo. Uno de ellos, la joya española, Lamine Yamal.

¡LA GRANDEZA DEL MEJOR DE TODOS! Leo Messi se levantó del suelo y le dió un gran abrazo a Lamine Yamal, que se consagró campeón del mundo con España.



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Más fuerte aún, cuando Messi y compañía pasaron a recibir la medalla de plata en el Mundial 2026, las cámaras mostraron a Lio llorando. Por supuesto, el estadio entró en algarabía total, viendo a uno de los mejores jugadores de la historia.

Messi llorando.



Me arruinó el año. pic.twitter.com/AK6J7whAcJ — Messias (@Messias30_) July 19, 2026

España gana la Copa del Mundo 2026 de fútbol

En el partido más decisivo, Messi no pudo mantener el brillo que mostró a lo largo de la competición, en la que la albiceleste tuvo visos de inmortal al protagonizar remontadas tan dramáticas como increíbles.

Pero se topó con una España que cumplió con el favoritismo con el que llegó al Mundial más grande de la historia, realizado en tres países y con la participación de 48 selecciones.

A pesar de contar con una versión muy terrenal de Lamine Yamal, su perla de 19 años levantará el pesado trofeo dorado luego de dejar en el camino a auténticos pesos pesados: Portugal (1-0) en octavos, Bélgica (2-1) en cuartos y Francia (2-0) en semifinales.

*Con información de AFP.