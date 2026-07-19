Se filtró la intimidad del camerino argentino: las palabras de Messi en la final contra España

Lionel Messi, como todo un capitán experimentado, les quiso transmitir tranquilidad a sus compañeros de la selección Argentina. Fue este domingo, 19 de julio, en la final del Mundial 2026 ante España.

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Así fue el saludo entre Lionel Messi y Lamine Yamal: lo que todos esperaban en la final del Mundial

Una cámara, en la transmisión oficial del evento, pudo captar aunque sea un poco de la intimidad en el camerino argentino. Allí, antes de saltar a la cancha en el estadio Nueva York, se escuchan las palabras del capitán Lionel Messi.

“Pensemos en jugar, nada más”: Messi

“Vamos, muchachos. Tranquilidad, gente, tranquilidad. Los principales, estemos tranquilos, muchachos. Pensemos en jugar nomás. Tranquilidad, olvidémonos de todo, solo juguemos, pensemos en jugar, gente. Dale”, se escucha por parte del capitán albiceleste, Lionel Messi.

"ESTEMOS TRANQUILO MUCHACHOS, PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS. TRANQUILIDAD, OLVIDÉMONOS DE TODO". La arenga del capitán Leo Messi antes de salir a disputar la final ante España.



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El video fue publicado por la web oficial de SportsCenter, en ESPN, en las redes sociales del medio referenciado. El material vio la luz en el entretiempo de la gran final de la Copa del Mundo 2026, a la que los jugadores se fueron con un 0-0 en el marcador.

Imagen de la final del Mundial 2026, entre Argentina y España. Foto: AP Photo/Stephanie Scarbrough

La expectativa está dividida. Lionel Messi y compañía buscan la cuarta estrella de Argentina en el escudo, además del bicampeonato, pues en cancha están gran parte de los ganadores de Catar 2022.

Caso contrario, la España de Lamine Yamal trabaja por bordar la segunda estrella en su escudo. Ganaron en Sudáfrica 2010, y ahora esperan emular la gloria, 16 años después, en Nueva York y ante poco más de 80 mil espectadores.

O Argentina repite la hazaña, o España se hace con la segunda. Se trata de una final de época, donde la leyenda Lionel Messi se despide, mientras la joya y promesa, Lamine Yamal, puede obtener el trofeo más grande de su carrera, hasta ahora.

A pesar de que el planeta se ha rendido ante sus pies, Messi promete que esta, de verdad, sin importar si gana o pierde, es su sexta y última participación en la mayor pasarela del fútbol.

Lionel Messi viviendo sus últimos minutos en una Copa del Mundo. Foto: AP Photo/Frank Franklin II

“No, no, ya eso sí que no”, dijo la Pulga al descartar, para tristeza de su legión de fieles, una eventual presencia en el Mundial de 2030, donde Argentina albergará uno de los partidos inaugurales.

*Con información de AFP.