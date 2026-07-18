Messi se sinceró sobre Lamine Yamal antes de la final del Mundial: habló de foto viral entre los dos

España y Argentina protagonizarán este domingo la gran final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium en Nueva York, Estados Unidos. Previo al juego, algunos jugadores argentinos y españoles estuvieron presentes en una rueda de prensa y hablaron de lo que será el juego.

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Uno de ellos fue Lionel Messi, que con 39 años está haciendo una gran Copa del Mundo y busca repetir el título por segunda ocasión. El y Lamine Yamal son los dos referentes de cada una de las escuadras.

Por lo mismo, el 10 argentino se refirió al futbolista de 19 años, aunque dejó en claro que los dirigidos por Luis de la Fuente tienen otros talentos con los que hay que tener cuidado.

"España no es solo Lamine, tiene grandísimos jugadores y un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas“, señaló.

Lionel Messi disputa su sexta Copa del Mundo. Foto: FIFA

Leo dejó en claro que el actual extremo del Barcelona, pese a la corta edad, ya se ha convertido en toda una estrella mundial y, de ganar la Copa del Mundo, hará historia.

"Es un referente mundial con 19 años y tiene la oportunidad histórica de conseguir algo histórico, igual nosotros intentaremos dar lo máximo para que no sea esta vez", expresó.

Además de esto, el jugador del Inter de Miami habló de la foto viral que tiene de hace muchos años cuando Lamine era un bebé, una imagen que ha desatado muchos comentarios por la forma en la que la vida los vuelve a juntar, pero en el terreno de juego.

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La pieza fue tomada en el año 2007 y en ella se observa al múltiple ganador del Balón de Oro bañando el español, que para la época era muy pequeño. La sesión fotográfica se realizó con fines benéficos.

“Tener una foto cuando él era bebé y ahora estar disputando una Copa del Mundo es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, le deseo muchísima suerte“, declaró.

Lamine Yamal en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Pese a la gran esperanza que tiene, Leo tiene los pies en la tierra y fue claro al advertir que el domingo puede pasar cualquier cosa: que ellos se queden con el título o que España se lo lleve a casa.

“El rival siempre juega y no siempre se puede ganar. Desde chiquito fui aprendiendo y aprendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador”, complementó.