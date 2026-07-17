Final con ADN blaugrana: Lionel Messi vs. Lamine Yamal, protagonistas absolutos que definen el Mundial 2026

Este domingo 19 de julio, el mundo entero se paraliza para ver una de las finales de fútbol más esperadas en los últimos años, en donde la selección argentina se enfrentará a la selección española para definir quién será la campeona del Mundial 2026.

¿Casualidad o destino?: la historia real de la foto de Messi bañando a Lamine Yamal que hoy paraliza al fútbol

El balón comenzará a rodar en el campo de juego a partir de las 2 de la tarde, en el estadio MetLife, en Nueva Jersey, Estados Unidos. Las numerosas estrellas que estarán presentes en el juego reafirman que será, sin ninguna duda, un gran espectáculo para los amantes del balompié.

Esta será la segunda vez que Argentina y España se enfrentarán en un torneo oficial, siendo su único encuentro en el mundial de 1966 donde la albiceleste se impuso por un resultado de 2-1. El resto de sus partidos han sido en amistosos.

Aun así, uno de los temas más comentados por fanáticos ha sido el cara a cara entre los dos referentes más importantes de cada selección: Lionel Messi y Lamine Yamal.

La presencia de dos de los jugadores más importantes del mundo hace que el panorama de la final sea aún mayor, sobre todo por las miles de coincidencias que hinchas han compartido en las redes sociales.

Una de las más principales es el impacto que ambos jugadores han tenido en uno de los clubes más importantes del mundo: el F.C. Barcelona.

Made in La Masía

La final del Mundial que se vivirá este domingo 19 de julio va a traer muchas alegrías para los fanáticos del deporte, sobre todo para aquellos que siguen al conjunto catalán, al ver prácticamente el pasado, el presente y el futuro de su club.

Tanto Messi como Yamal han sido conocidos por el mundo debido al impacto e historia que comenzaron a forjar gracias al Barcelona, equipo que los vio crecer a ambos desde pequeños, gracias a que fueron nutridos en la misma cuna futbolista que forjó a grandes estrellas, siendo esta La Masía.

Allí, los dos fueron escalando categorías, moldeando su físico, puliendo sus técnicas con el balón e implementando la metodología culé del ‘tiki-taka’ que los ha llevado a lo que son el día de hoy.

En el caso de Messi, su nombre ya ha quedado marcado tanto en la historia del club como en la del deporte, siendo considerado como el mejor jugador en haber pisado el campo de juego de la historia.

Lionel Messi mientras vestía los colores del Barcelona en el 2020. Foto: AFP

Para muchos aficionados culés, existe un antes y un después en Barcelona con la llegada de Leo, siendo este el máximo goleador y asistidor en la historia del equipo, múltiples veces campeón de las competencias locales y de la Champions League y ganador del Balón de Oro portando la camisa blaugrana en 6 ocasiones.

Luego de la salida del astro argentino en el año 2020, muchos fanáticos no pensaban que existiría otro jugador que pudiera ser capaz de reemplazarlo y tener el mismo impacto que Leo llegó a tener para la historia del club. Tanto fue así que el equipo pasó por una serie de momentos en donde no volvió a destacar como en años anteriores.

Fue así que hasta finales de la temporada del 2022-2023 apareció Lamine Yamal, quien debutó con Barcelona con solamente 15 años de edad. A partir de ahí, el extremo español comenzó a participar más en el juego del Barcelona, siendo titular indiscutible desde muy joven.

Tanto fue su ascenso al estrellato que Lamine fue vital para que la selección de España se consagrara como campeona de la Eurocopa 2024, siendo su momento más destacado un espectacular golazo ante Francia en las semifinales.

Lamine Yamal, la actual estrella del F.C Barcelona Foto: NurPhoto via Getty Images

En términos de club, la llegada de Lamine volvió a traer trofeos a la vitrina del Barça, trayendo hasta la fecha 3 Ligas Españolas, 2 Supercopas de España y 1 Copa del Rey.

Messi vs. Yamal

El encuentro entre Lionel Messi y Lamine Yamal trae mucha nostalgia para los hinchas del Barcelona, al ver cómo el actual heredero de la dorsal 10 se enfrenta a la persona que la portó por más de una década. Para muchos aficionados, este encuentro es significa un pase de la antorcha.

Previo a que se conociera la final, Yamal había comentado en múltiples ocasiones lo lindo que sería enfrentarse a uno de sus ídolos en la final.

🚨🚨🎙️| LAMINE YAMAL, reacting to his iconic baby photo with Messi in a bathtub: "I hope to 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐡𝐢𝐦 𝐢𝐧 𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥" 🌟🤩pic.twitter.com/c1bseFGVdZ — Goals Side (@goalsside) July 14, 2026

Por otro lado, luego de haber vencido a Inglaterra, Messi comentó sobre lo que será enfrentar a España en la final, teniendo en cuenta que muchos de los jugadores del plantel forman parte del Barcelona, club que lo vio crecer.

“Es una selección enorme con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien. Es una filosofía de fútbol, ya lleva muchísimos años jugando de esta manera y conozco a los jugadores. Ya me he enfrentado a muchos de ellos y sigo siguiéndolos. Algunos juegan en el Barça, un club que siempre amo y sigo”, comentó.