Ana Lucía Domínguez habló sobre victoria de Abelardo De La Espriella y se refirió a decisión que tomó: “Viene de tantos años”

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas continúan siendo una de las parejas más reconocidas del entretenimiento colombiano. Gracias a la trayectoria que ambos han construido en la televisión y al vínculo que han mantenido durante años, se han ganado el cariño de miles de seguidores dentro y fuera del país.

Adriana Lucía destapó por qué guardó silencio durante el Gobierno Petro y reapareció tras victoria de Abelardo De La Espriella

A través de las redes sociales, los actores suelen recibir constantes mensajes de afecto por la complicidad que proyectan y la estabilidad que ha caracterizado su relación. Pese a los retos personales y profesionales que han enfrentado, han logrado mantenerse unidos.

En los últimos meses, la pareja vivió uno de los momentos más importantes de su vida con el proceso como padres de su hija Luciana. La llegada de la pequeña llenó de alegría a la familia y fue compartida con sus seguidores mediante emotivas publicaciones, que rápidamente se inundaron de felicitaciones y buenos deseos por parte de amigos, colegas y admiradores.

Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez son padres de una niña llamada Luciana. Foto: Tomada de Instagram: @analuciado

Sin embargo, recientemente, Cárdenas fue foco de críticas por su reacción a la carta que Karol G le envió a Abelardo De La Espriella de cara a su nuevo Gobierno. El actor dio su opinión y recibió todo tipo de mensajes, involucrando su vida personal.

Ante esto, Domínguez se pronunció a través de una entrevista con Eva Rey para Me Vale, explicando que ya están acostumbrados a las reacciones negativas de los votantes de izquierda.

La artista fue enfática en que se mantiene al margen de la política, pero mencionó que se siente cómoda con la victoria de De La Espriella sobre Iván Cepeda: “A mí el tema de la política y todo esto (...) yo me mantengo muy al margen. Estoy muy feliz y tranquila con todo lo que pasó”, expresó.

“¿Estás tranquila con que haya ganado Abelardo De La Espriella?”, interrogó Eva Rey.

Domínguez fue clara en que no era la primera vez que los atacaban por su forma de pensar, por lo que había tomado la decisión de adaptar un nuevo hobby a sus días: bloquear a los haters.

“Completamente, me siento tranquila, feliz (...) porque sí. En estos días varios hablaron, entre esos Jorge, hablaron sobre Karol G y le respondieron, pero vuelven esas personas que piensan distinto; no son malas personas, pero que piensan diferente. Está bien pensar diferente, pero les gusta insultar, decir cosas feas”, comentó.

“Lo que hago todo el tiempo, que es como un hobby que tengo, es bloquear; los voy bloqueando y me gusta. No me hacen daño, no me pongo a pensar, es algo que viene de tantos años”, agregó.

Asimismo, reiteró que no le presta atención a lo que dicen los demás de su matrimonio, ya que se casó con alguien con proyección, talentos y dedicación a lo que hace, lejos de lo que muchos especulaban.

“Si mi relación fuera mala, no tendría una hija, no hubiera vivido en tantos países, no tendría las empresas que tengo, o la relación que tengo. Yo vivo con un empresario, no vivo con un actor o un cantante”, concluyó.