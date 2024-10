Ana Lucía Domínguez destapó ‘secreto’ para tener su abdomen plano tras primer embarazo: “Hasta el último día”

Ana Lucía Domínguez habló de cómo logró su abdomen plano tras el embarazo

“ Indiscutiblemente, el ejercicio desde antes de quedar en embarazo y durante el embarazo, hasta el último día, hasta ese día que fui a parir a Luciana. Yo no sabía si iba a ser natural o cesárea, hice ejercicio pélvico, a hacer cardio, a moverme, a hacer la rutina del suelo pélvico, porque no sabía nada de mi parto ”, respondió.

“Yo, creo que eso, el ejercicio. Voy a ponerles una foto del día después del parto... fue una foto porque yo quería ver cómo me había quedado el cuerpo, el estómago, sobre todo. Además, es que no tuve una barriga muy grande en mi embarazo, era pequeñita, hasta las últimas semanas que casi se me explota. No dejé de hacer ejercicio “, agregó.