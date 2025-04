Mujer contó su experiencia conociendo a Adriana Díaz; su historia se volvió viral: “Me daba miedo”.

Hace varios meses, Adriana Díaz, una mujer proveniente de Neiva que, habría sido diagnosticada con esquizofrenia, se ha vuelto viral en las redes sociales, pues ha publicado una gran cantidad de videos en donde manifiesta sentirse atacada y perseguida por la gran mayoría de las personas que habitan la ciudad de Bogotá.

En decena de videos, la mujer graba a personas que se cruzan en su camino y los culpa de estar conspirando en su contra e incluso, tener un plan para acabar con su vida.

En uno de los videos más recientes de su cuenta de Facebook, se puede ver como se acerca a una mujer y la graba en medio de una plazoleta de comidas en un reconocido centro comercial de la capital.

“Apenas me volteo, tuerce la cara como me la está torciendo, y se voltea y se ríe porque se dio cuenta de que yo me di cuenta. Tengo a esta niñita presumida, me tuerce la cara y cuando yo la veo, lo único que hace es reírse con el novio, qué situación tan bonita. Mucha gente en Bogotá sabe”.

Agregó: “Ojalá te pase algo muy malo, yo sé que no tienes ninguna emoción y que no te importa la vida de otra persona. No te importa la vida de otro ser humano. Qué ridícula”.

La mujer contó su versión por medio de las redes sociales

A través de su cuenta de TikTok, Luisa Ardila, la mujer que fue grabada por Adriana Díaz, reveló qué pasó en el momento en el que se encontró con la mujer:

“Les voy a contar cómo fue el día en el que me encontré con Adriana Díaz. Estaba en la plazoleta de comidas y cuando nosotros llegamos al restaurante, ella estaba ahí y nos dijo que pasáramos, que ella no iba a comprar nada. Pasamos, compramos la comida y nos sentamos”.

Ella es Adriana Díaz, mujer con esquizofrenia que publica polémicos videos desde Bogotá. | Foto: Captura redes sociales.

No obstante, tras unos segundos de permanecer en el lugar, Adriana se mostró molesta y manifestó que en uno de los restaurantes habían tratado de envenenarla en el pasado.

“Ella de la nada empezó a decir que allí le envenenaban la comida, que los ha visto haciéndolo. Se giró, fue allí cuando nos vio observándola”.

Según Luisa, momentos después, la mujer se acercó a ellos y comenzó a filmarlos con su celular: “Llega grabando y hablando superduro. Yo la verdad, quede tiesa, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué decir, ni nada y la verdad, me daba miedo que ella reaccionara violenta o yo llegar a ser irrespetuosa. Por eso decidí quedarme callada”.

Viendo la complejidad de lo ocurrido, Luisa y su pareja tomaron la decisión de dejar un requerimiento por escrito hacia el centro comercial, pues afirma que, en ningún momento, recibieron apoyo por parte del cuerpo de seguridad.

“Mencioné que me parecía importante que lograran comunicarse con los familiares o redes de apoyo de esta mujer para poder ayudarla de alguna manera y después de eso, me fui”.