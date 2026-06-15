Ídolo histórico regresa a Atlético Nacional: negocio va por buen camino para traerlo de Ecuador

Gustavo Fermani ya no hace parte de Atlético Nacional. El conjunto verdolaga tomó medidas drásticas luego de la final perdida contra Junior de Barranquilla, pensando en volver a pelear por el título de la Liga BetPlay.

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“Atlético Nacional informa que finaliza su etapa junto a Gustavo Fermani, quien durante los últimos dos años fue una pieza fundamental del proyecto deportivo de la institución”, expresaron en un comunicado oficial a través de sus redes sociales.

El club considera que “su gestión contribuyó al fortalecimiento de la estructura deportiva del club y al desarrollo de un proyecto alineado con los objetivos institucionales. Atlético Nacional le desea muchos éxitos en los nuevos desafíos que emprenda. Esta siempre será su casa”.

El regreso de Víctor Marulanda

Atlético Nacional tiene pensado volver a los orígenes de su grandeza y está en negociaciones para traer a Víctor Marulanda como nuevo gerente deportivo para que trabaje mano a mano con el presidente Sebastián Arango.

“Atlético Nacional avanza en las gestiones para concretar el regreso de Víctor Marulanda como gerente deportivo tras la salida de Gustavo Fermani. El también exjugador y expresidente asesora actualmente al club 9 de Octubre de Ecuador”, indicó el periodista Juan David Londoño.

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Marulanda fue parte fundamental para el crecimiento del club antioqueño. Sus decisiones hicieron parte del proyecto que se coronó con la consecución de la Copa Libertadores en 2016 frente a Independiente del Valle.

Estos fueron los títulos que ganó Atlético Nacional con Víctor Marulanda como directivo:

Copa Merconorte 2000

Liga Colombiana 2005-I

Liga Colombiana 2007-I

Liga Colombiana 2007-II

Superliga colombiana 2012

Copa Colombia 2012

Liga Colombiana 2013-I

Liga Colombiana 2013-II

Copa Colombia 2013

Liga Colombiana 2014-I

Liga Colombiana 2015-II

Superliga colombiana 2016

Copa Colombia 2016

Copa Libertadores 2016

Copa Colombia 2018

Superliga colombiana 2018

Este movimiento sería el primer paso para convencer a Reinaldo Rueda de asumir la dirección técnica. El técnico vallecaucano coincidió con Marulanda en 2016 y juntos se convirtieron en ídolos históricos de la hinchada.

La idea de Nacional es reconciliarse con sus aficionados después de la derrota que cayó como un balde de agua fría.

Diego Arias fue la primera víctima de la reestructuración, acompañado por Gustavo Fermani y todo el grupo de trabajo con el que había llegado desde Argentina. El título les hubiera dado una oportunidad más, pero no fue posible ante una victoria implacable del Junior.

En la nómina de jugadores también habrá varias salidas importantes. De momento, solo se conoce el fin de contrato para Dairo Asprilla, que sale como agente libre, y Francisco Bauzá, que sale de regreso a Europa.