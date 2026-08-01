La UEFA va contra Infantino y daría golpe que dañaría sus objetivos del 2027: FIFA Enterprise lo dañó todo

En las últimas horas, la UEFA hizo un severo reproche al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al afirmar que el dirigente, básicamente, perdió su confianza, a pesar de la retirada de su controvertido proyecto de abrir las competiciones internacionales a inversores privados (FFE).

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Y es que el FIFA Forward Enterprise, más allá de que fue rechazado y retirado, inmediatamente hizo que los europeos voltearan a mirar directamente a su mandato, a menos de un año del final de su presidencia en la FIFA. Las elecciones serán en marzo de 2027, donde por el momento es el único candidato.

La UEFA acusó a Infantino de haber incumplido sus compromisos con este “proyecto raquítico, opaco y urdido entre bambalinas”, afirmando que había “perdido la confianza” del organismo, así como de “numerosos otros miembros de la familia del fútbol”.

Muy criticado desde todos los frentes, el antiguo secretario general de la UEFA había anunciado durante la noche del viernes en Europa, en un comunicado, la retirada de su proyecto destinado a crear una sociedad abierta a inversores privados y encargada de gestionar las actividades comerciales y de eventos de la institución, incluida la Copa del Mundo de fútbol, masculino y femenino, más el Mundial de Clubes.

Logo de UEFA y Gianni Infantino, presidente de FIFA Foto: Captura a página oficial de UEFA y Getty Images

“Tras haber escuchado atentamente todos los puntos de vista, quedo claro que el proyecto ha creado divisiones, que ya no responden al interés del objetivo inicial”, reconoció Infantino, debilitado ante la oposición de numerosas federaciones alrededor del mundo y tras la dimisión de su principal asesor, Carlos Cordeiro.

La UEFA sigue durísimo contra Infantino

Esta propuesta, revelada a comienzos de la semana pasada, para sorpresa general, fue masivamente rechazada a nivel mundial, sobre todo por la UEFA, que había amenazado “por unanimidad” no participar en las próximas competiciones de la FIFA, incluido el Mundial, si el proyecto se llevaba a cabo.

La UEFA y FIFA Foto: Getty Images

El poderoso organismo europeo que reúne a 55 federaciones europeas califica el abandono de este proyecto como una “victoria para todo el fútbol”, pero precisa que no debe “marcar el final de la historia”.

“La propuesta ha sido rechazada. La tarea de restablecer la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar”, insiste la UEFA, que sería cuestión de tiempo para que postule a un nuevo aspirante a la presidencia de la FIFA.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. Foto: UEFA

Cabe recordar que la UEFA es liderada por el esloveno Aleksander Ceferin, quien considera que este proyecto es como un intento de Infantino de “vender una parte de la Copa del Mundo” a inversores privados, lo que hacía temer una mercantilización del fútbol sobre un trasfondo de sospechas de conflicto de intereses.