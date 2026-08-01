Los seis castigos a los que se expone Wilmar Roldán por tenso cruce con Leandro Paredes: esto dice el reglamento

Leandro Paredes y Wilmar Roldán fueron vistos en tenso cara a cara durante el partido de vuelta del repechaje de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors de Argentina y O’Higgins de Chile. El volante argentino no midió y enfrentó al árbitro colombiano, se dijeron de todo y hasta hubo agresiones.

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Al final, el partido fue llevado hasta los penaltis, donde Boca Juniors pudo sellar su clasificación con una intervención de Álvaro Montero para forzar el 4-3 en la tanda. Eso sí, el video del choque de titanes no pasó desapercibido y fue viral en las redes sociales.

El partido fue durísimo para Boca. A pesar de ser el favorito por el nombre que carga en el continente, perdió en el duelo de vuelta y la serie quedó 1-1 en el global. Hizo ver mal al ‘Xeneize’ y la frustración llevó a Leandro Paredes al show infaltable.

Caliente cara a cara de Leandro Paredes y Wilmar Roldán en partido de Copa Sudamericana Foto: Captura a transmisión de ESPN

Hubo discusiones y peleas y los argentinos tuvieron que recurrir a estas tácticas para sacar al rival del contexto, no sin antes enfrentar a Roldán en el intenso cruce. El capitán Leandro Paredes no midió consecuencias, ambos se empujaron y dijeron un par de cosas dignas de un cara a cara caliente y el video tiene millones de reproducciones en X.

INCREÍBLE PERO REAL: Leandro Paredes y Wilmar Roldán, a pura discusión en O'Higgins-Boca por la vuelta de los Playoffs de la CONMEBOL #Sudamericana.



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Ante dicho encuentro, quedó registrado en cámaras que Roldán intentó apartar a Leandro y lo empujó; el jugador no se dejó intimidar y cargó contra el colombiano: “¿Empujando porque te crees vivo, ¿no?”.

Wilmar Roldán puede ser castigado por la Conmebol

Ahí fue donde más tomó vuelo la discusión; a ambos se les notaba molestos, pero Paredes decidió dejar la escena para evitar que lo amonestaran. Antes, le dijo a Wilmar: “Dale, dale. Cagón”.

Eso sí, el juez colombiano no dejó el careo a un lado y le soltó sonrisas de sarcasmo haciendo más vibrante el duelo.

Roldán en la Copa Sudamericana Foto: AFP

Este choque de Roldán le puede dejar serias repercusiones y más allá de su condición de árbitro, las sanciones y los castigos desde la Conmebol pueden ser factibles. Según el Comité Disciplinario y su determinación, Wilmar se expone a hasta seis castigos.

Advertencia y apercibimiento.

Multa económica: que puede oscilar entre 100 y 50.000 dólares.

Suspensión en el torneo: número determinado de partidos.

No volver a dirigir en la Copa Sudamericana 2026.

Suspensión o prohibición para ejercer funciones relacionadas con el fútbol.

Cancelación de licencia, habilitación, acreditación o permiso.

Por ahora, se espera una nueva resolución de la Conmebol en la primera semana de agosto y podría conocerse los castigos y sanciones para Roldán por este choque con Paredes, jugador que también puede ser castigado.