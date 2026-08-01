Deportes

Los seis castigos a los que se expone Wilmar Roldán por tenso cruce con Leandro Paredes: esto dice el reglamento

El árbitro colombiano fue registrado en tenso cara a cara con Paredes en la Copa Sudamericana.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

1 de agosto de 2026 a las 7:40 a. m.
Wilmar Roldán en el O'Higgins vs. Boca
Wilmar Roldán en el O'Higgins vs. Boca Foto: Getty Images / Pantallazo ESPN

Leandro Paredes y Wilmar Roldán fueron vistos en tenso cara a cara durante el partido de vuelta del repechaje de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors de Argentina y O’Higgins de Chile. El volante argentino no midió y enfrentó al árbitro colombiano, se dijeron de todo y hasta hubo agresiones.

Comunicado oficial de Conmebol sobre la propuesta de Fifa que sacude al fútbol mundial.
Conmebol hizo pedido a Fifa por propuesta sobre inversores privados: comunicado oficial agita la polémica
Independiente Santa Fe enfrentará a River Plate en octavos de final de la Copa Sudamericana.
Santa Fe vs. River Plate: Conmebol anunció día y hora oficial para el duelo de la Copa Sudamericana

Al final, el partido fue llevado hasta los penaltis, donde Boca Juniors pudo sellar su clasificación con una intervención de Álvaro Montero para forzar el 4-3 en la tanda. Eso sí, el video del choque de titanes no pasó desapercibido y fue viral en las redes sociales.

El partido fue durísimo para Boca. A pesar de ser el favorito por el nombre que carga en el continente, perdió en el duelo de vuelta y la serie quedó 1-1 en el global. Hizo ver mal al ‘Xeneize’ y la frustración llevó a Leandro Paredes al show infaltable.

Caliente cara a cara de Leandro Paredes y Wilmar Roldán en partido de Copa Sudamericana
Caliente cara a cara de Leandro Paredes y Wilmar Roldán en partido de Copa Sudamericana Foto: Captura a transmisión de ESPN

Hubo discusiones y peleas y los argentinos tuvieron que recurrir a estas tácticas para sacar al rival del contexto, no sin antes enfrentar a Roldán en el intenso cruce. El capitán Leandro Paredes no midió consecuencias, ambos se empujaron y dijeron un par de cosas dignas de un cara a cara caliente y el video tiene millones de reproducciones en X.

Ante dicho encuentro, quedó registrado en cámaras que Roldán intentó apartar a Leandro y lo empujó; el jugador no se dejó intimidar y cargó contra el colombiano: “¿Empujando porque te crees vivo, ¿no?”.

Wilmar Roldán puede ser castigado por la Conmebol

Ahí fue donde más tomó vuelo la discusión; a ambos se les notaba molestos, pero Paredes decidió dejar la escena para evitar que lo amonestaran. Antes, le dijo a Wilmar: “Dale, dale. Cagón”.

Eso sí, el juez colombiano no dejó el careo a un lado y le soltó sonrisas de sarcasmo haciendo más vibrante el duelo.

El árbitro colombiano Wilmar Roldán hace gestos durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre el Boca Juniors de Argentina y la Universidad Católica de Chile en el estadio La Bombonera de Buenos Aires el 28 de mayo de 2026. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP)
Roldán en la Copa Sudamericana Foto: AFP

Este choque de Roldán le puede dejar serias repercusiones y más allá de su condición de árbitro, las sanciones y los castigos desde la Conmebol pueden ser factibles. Según el Comité Disciplinario y su determinación, Wilmar se expone a hasta seis castigos.

  • Advertencia y apercibimiento.
  • Multa económica: que puede oscilar entre 100 y 50.000 dólares.
  • Suspensión en el torneo: número determinado de partidos.
  • No volver a dirigir en la Copa Sudamericana 2026.
  • Suspensión o prohibición para ejercer funciones relacionadas con el fútbol.
  • Cancelación de licencia, habilitación, acreditación o permiso.

Por ahora, se espera una nueva resolución de la Conmebol en la primera semana de agosto y podría conocerse los castigos y sanciones para Roldán por este choque con Paredes, jugador que también puede ser castigado.