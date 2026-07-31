Figura de Colombia podría jugar con Messi: Inter Miami buscaría ficharlo tras el Mundial

Juan Fernando Quintero suena como posible fichaje del Inter Miami, donde se desempeña Lionel Messi. Así lo reporta la prensa deportiva, y aunque de momento se trata de un rumor, con el pasar de las horas podría tomar fuerza.

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Quintero es jugador libre, luego de su salida de River Plate debido a que no entraba en los planes del técnico millonario, Eduardo Coudet. Con 33 años, se espera que JuanFer resuelva su futuro lo más pronto posible.

Juan Fernando Quintero en uno de sus últimos partido con River Plate. Foto: NurPhoto via Getty Images

El volante viene de jugar con Colombia en el Mundial 2026, y aunque no fue titular indiscutible, cada vez que entró al terreno de juego se acabó llevando los aplausos. Incluso, varios sectores opinaron que pudo haber tenido más minutos.

“Inter Miami aparece como opción para Juan Fernando Quintero”

Quien reveló la información fue el medio deportivo As Colombia. Fue este viernes, 31 de julio, y aumentó la expectativa por poder ver a Juan Fernando Quintero y a Lionel Messi juntos en Inter Miami.

“Inter Miami es una de las opciones para el mediocampista creativo, que recientemente estuvo en el Atanasio Girardot junto a otras leyendas del fútbol colombiano en el partido homenaje a Macnelly Torres”, escribió el medio referenciado.

Luego, añaden: “Sin duda, el fichaje estelar del equipo de David Beckham en esta ventana de transferencias es la incorporación de Casemiro, quien llega procedente de Manchester United. Habrá que esperar si Juanfer se suma a una plantilla de estrellas que tiene a Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Sergio Reguilón”.

🔟 Juan Fernando Quintero podría jugar con Lionel Messi en el Inter Miami



🔜 El colombiano estaría cerca de seguir su carrera en la MLS con el equipo del argentino



👉 ¿Te gustaría verlo en Miami? #ASColombia pic.twitter.com/5xYtIwqV5b — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) July 31, 2026

Y es que la llegada de Casemiro al Inter Miami despertó todo tipo de comentarios en el mundo del fútbol. El volante estaba en Manchester United, pero su interés de jugar con Lionel Messi lo llevó a cruzar el charco.

“Tenía muchas opciones, de Italia, muchos equipos para jugar. Pero estoy donde quiero estar: estar con Messi, hacerlo ganar, hacerlo más grande, es el Dios del fútbol”, fue una de las declaraciones que dejó Casemiro.

¡ESPECTACULAR! Casemiro declaró que dejó de lado muchas ofertas de Europa para jugar con Messi en Miami: "EL DIOS DEL FÚTBOL" sentenció.



📹 Inter Miami CF pic.twitter.com/lureb4Fovg — SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2026

¿Juanfer Quintero y Messi juntos?

Se trataría de un dream team en Inter Miami, una escuadra de época, con dos jugadores que, cada uno con sus formas, deleitaron a los aficionados del balompié mundial.

Es cierto que Juan Fernando Quintero supo ser figura en River Plate, y es admirado en Argentina. De hecho, no solo prestó sus servicios al elenco millonario, sino que también se ganó un lugar en Racing de Avellaneda, donde ganó la Copa Sudamericana 2024.