“Vengo a pedir perdón”: Ana María Estupiñán rompió el silencio tras fuerte polémica en redes sociales

La actriz colombiana Ana María Estupiñán se convirtió en tendencia en redes sociales tras publicar un mensaje en video dirigido a su audiencia en Argentina. En la declaración, emitida desde su cuenta oficial de Instagram, la artista reconoció haberse equivocado al realizar publicaciones durante el Mundial de Fútbol 2026 que generaron malestar y molestia entre los usuarios de ese país que siguen su trayectoria.

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De acuerdo con el testimonio de los propios seguidores y lo manifestado por la actriz en su comunicado, durante la competencia deportiva ella expresó su apoyo a la selección de España y realizó comentarios señalando que no respaldaría al equipo argentino.

Dichas afirmaciones desencadenaron una serie de críticas de usuarios argentinos, quienes manifestaron su inconformidad al considerar que las publicaciones promovían un ambiente de rivalidad destructiva o rechazo hacia su país.

En un video de cuatro minutos, la actriz decidió dirigirse directamente a sus seguidores. En sus palabras, la decisión de hablar públicamente respondió a una necesidad personal de asumir la responsabilidad sobre el impacto de sus declaraciones.

“Se los debo, tengo que venir a pedir perdón, porque tengo que aceptar que me equivoqué, que cometí un error (...). Este mensaje va dirigido a todas las personas argentinas que están aquí, que me han apoyado durante tantos años, que quiero con todo mi corazón”, expresó la actriz en su intervención.

Estupiñán reconoció que en el momento de hacer las publicaciones se dejó llevar por la emotividad que despierta el torneo de fútbol y por actitudes reactivas que hoy no comparte. Asimismo, hizo énfasis en que su intención nunca fue promover discursos de odio hacia la nación sudamericana:

“En el Mundial me dejé llevar por la necedad, por actitudes reactivas; no me siento por supuesto orgullosa. Jamás mi intención fue herirlos, generar odio o hacerles pensar que soy ‘antiargentina’. Amo Argentina, tengo amigos argentinos que amo con todo mi corazón”, añadió.

La artista también vinculó su reflexión con su faceta personal y la crianza de su hijo Emanuel, de cinco meses, argumentando que busca sentar un ejemplo de responsabilidad y corrección a tiempo frente a las acciones propias.

Tras la difusión del video, la respuesta del público continuó dividida en las secciones de comentarios. Una parte de sus seguidores valoró el gesto de la actriz colombiana al reconocer públicamente la equivocación y comprender que el entorno del fútbol suele exacerbar ánimos apasionados.

Por otro lado, algunos usuarios mantuvieron una postura crítica, señalando que las figuras públicas deben ser más cuidadosos al emitir opiniones en redes.

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Ana María Estupiñán es una de las figuras más representativas de la televisión colombiana en los últimos años, reconocida por protagonizar producciones de alcance continental como La niña, Helenita Vargas: La ronca de oro y Rigo, también participó en producciones internacionales para cadenas hispanohablantes en Estados Unidos y Latinoamérica como Nickelodeon.

Gracias al alcance de estas producciones de streaming y cadenas internacionales, la actriz ha consolidado una base de seguidores en varios países de la región, entre ellos Argentina.