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Carlos Bacca fue presentado en su nuevo equipo: firmó con club histórico y Junior lo despidió

La expectativa llegó a su fin, y aunque Carlos Bacca tiene un nuevo reto en su carrera, llega a uno de los históricos equipos del FPC.

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Redacción Deportes
31 de julio de 2026 a las 8:49 p. m.
Nuevo reto en la carrera de Carlos Bacca: presentado en Deportivo Cali.
Nuevo reto en la carrera de Carlos Bacca: presentado en Deportivo Cali. Foto: Izq: Colprensa-Jairo Cassiani / Der: Prensa Deportivo Cali - API.

Carlos Bacca ya fue presentado, oficialmente, como nuevo jugador del Deportivo Cali. Llega procedente del Junior de Barranquilla, y con 39 años es una de las noticias en el mercado de fichajes.

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Sin lugar en Junior, pero después de haber sido campeón en varias oportunidades con el cuadro tiburón, es una nueva puerta en la exitosa carrera del delantero. Con experiencia en Europa y selección, Carlos se suma al Cali de Rafael Dudamel.

Deportivo Cali: “Bienvenido a tu nueva casa, goleador”

“Carlos Bacca, oficialmente jugador del Deportivo Cali. El histórico delantero, campeón de Europa League, llega a aportar experiencia, jerarquía y liderazgo a nuestro equipo. ¡Bienvenido a tu nueva casa, goleador!“, escribió el Deportivo Cali en sus canales oficiales, este 31 de julio.

Días antes, el cuadro azucarero ya había anunciado el principio de acuerdo con el futbolista. Sin embargo, la oficialización, que llegó este viernes, estaba sujeta a la superación de exámenes médicos y trámites administrativos.

Se espera que Bacca esté bajo las órdenes de Rafael Dudamel lo más pronto posible, pues Cali es uno de los llamados a dejar atrás las malas campañas y apuntar a ganar la estrella 11 de su historia en diciembre.

Junior despide a Carlos Bacca

Se marcha un referente histórico para Junior, y un goleador que marcó una época en Barranquilla. Con una serie de post, incluyendo video, mensaje y el recuento de sus títulos, el elenco tiburón le dijo adiós a Carlos Bacca..

“Un legado que será eterno”, reza uno de los post de Junior, con el número 70 que usó Bacca, además de las dos ligas y las dos superligas que ganó.

Luego, publicaron un “gracias ídolo”, y una imagen compuesta por varias fotos de Carlos a lo largo de todos sus pasos por Junior de Barranquilla. Los comentarios, por supuesto, no se hicieron esperar.

“Gracias por convertir cada gol en un recuerdo imborrable y cada partido en una muestra de amor por estos colores. Hasta siempre, Goleador. Tu historia es eterna“, fue el último mensaje de Junior al goleador.

Brujas de Bélgica, Sevilla de España, AC Milan de Italia, Villareal de España y Granada de España fueron los equipos que se deleitaron con las actuaciones de Carlos Bacca en el terreno de juego.