Carlos Bacca fue presentado en su nuevo equipo: firmó con club histórico y Junior lo despidió

Carlos Bacca ya fue presentado, oficialmente, como nuevo jugador del Deportivo Cali. Llega procedente del Junior de Barranquilla, y con 39 años es una de las noticias en el mercado de fichajes.

Carlos Bacca tiene nuevo equipo: grande del FPC lo oficializa como refuerzo estrella

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Sin lugar en Junior, pero después de haber sido campeón en varias oportunidades con el cuadro tiburón, es una nueva puerta en la exitosa carrera del delantero. Con experiencia en Europa y selección, Carlos se suma al Cali de Rafael Dudamel.

Carlos Bacca, oficialmente jugador del Deportivo Cali ✍🏼 7️⃣0️⃣



El histórico delantero, campeón de Europa League, llega a aportar experiencia, jerarquía y liderazgo a nuestro equipo 💚



¡Bienvenido a tu nueva casa, goleador! ⚽️ pic.twitter.com/RPylpGo6Oy — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) July 31, 2026

Deportivo Cali: “Bienvenido a tu nueva casa, goleador”

“Carlos Bacca, oficialmente jugador del Deportivo Cali. El histórico delantero, campeón de Europa League, llega a aportar experiencia, jerarquía y liderazgo a nuestro equipo. ¡Bienvenido a tu nueva casa, goleador!“, escribió el Deportivo Cali en sus canales oficiales, este 31 de julio.

Carlos Bacca, oficialmente jugador del Deportivo Cali ✍🏼 7️⃣0️⃣



El histórico delantero, campeón de Europa League, llega a aportar experiencia, jerarquía y liderazgo a nuestro equipo 💚



¡Bienvenido a tu nueva casa, goleador! ⚽️ pic.twitter.com/RPylpGo6Oy — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) July 31, 2026

Días antes, el cuadro azucarero ya había anunciado el principio de acuerdo con el futbolista. Sin embargo, la oficialización, que llegó este viernes, estaba sujeta a la superación de exámenes médicos y trámites administrativos.

✍🏼𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋



Deportivo Cali ha llegado a un principio de acuerdo con el delantero Carlos Bacca. pic.twitter.com/DIBWZNDGAR — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) July 27, 2026

Se espera que Bacca esté bajo las órdenes de Rafael Dudamel lo más pronto posible, pues Cali es uno de los llamados a dejar atrás las malas campañas y apuntar a ganar la estrella 11 de su historia en diciembre.

Junior despide a Carlos Bacca

Se marcha un referente histórico para Junior, y un goleador que marcó una época en Barranquilla. Con una serie de post, incluyendo video, mensaje y el recuento de sus títulos, el elenco tiburón le dijo adiós a Carlos Bacca..

“Un legado que será eterno”, reza uno de los post de Junior, con el número 70 que usó Bacca, además de las dos ligas y las dos superligas que ganó.

UN LEGADO QUE SERÁ ETERNO ❤️🦈 pic.twitter.com/aFktY9urgY — Junior FC (@JuniorClubSA) July 31, 2026

Luego, publicaron un “gracias ídolo”, y una imagen compuesta por varias fotos de Carlos a lo largo de todos sus pasos por Junior de Barranquilla. Los comentarios, por supuesto, no se hicieron esperar.

“Gracias por convertir cada gol en un recuerdo imborrable y cada partido en una muestra de amor por estos colores. Hasta siempre, Goleador. Tu historia es eterna“, fue el último mensaje de Junior al goleador.

Gracias por convertir cada gol en un recuerdo imborrable y cada partido en una muestra de amor por estos colores. Hasta siempre, Goleador. Tu historia es eterna. 7️⃣0️⃣❤️ pic.twitter.com/08Rh8xhaf5 — Junior FC (@JuniorClubSA) August 1, 2026

Brujas de Bélgica, Sevilla de España, AC Milan de Italia, Villareal de España y Granada de España fueron los equipos que se deleitaron con las actuaciones de Carlos Bacca en el terreno de juego.