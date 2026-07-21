Carlos Bacca, a sus 39 años, aún piensa en jugar, y si Junior de Barranquilla no le da la chance de hacerlo, buscaría otro club del FPC en donde destacarse para el 2026-II.

Esa institución que le abriría las puertas sería el Cúcuta Deportivo, con el que se le viene relacionando en las últimas horas. De acuerdo a versiones de prensa, el exjugador de Sevilla, AC Milan, entre otros conjuntos en Europa, caería al elenco de Norte de Santander.

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Fue el periodista Felipe Sierra quien sacó a relucir dicha información al decir en una transmisión reciente: “Lo de Carlos Bacca sería una de las noticias más importantes del Cúcuta en su historia”.

Aunque se esté hablando con fuerza, la cautela ronda el negocio porque Bacca no se ha desligado de los rojiblancos: “No se puede dar por hecho. Hay un acuerdo verbal, pero todavía no soluciona su tema con Junior de Barranquilla”, afirma el periodista.

Carlos Bacca, delantero colombiano con paso por Europa y muy querido en Junior de Barranquilla Foto: Getty Images

Será cuestión nada más de que transcurran las horas para ver si se logra destrabar el trato. Cúcuta quedaría 100 % beneficiado de dicho movimiento, teniendo un talento que le podría garantizar goles y reputación a nivel nacional.

Sin ritmo en el Apertura

La primera parte del 2026 no fue la mejor para Bacca. Apenas pudo jugar siete partidos, marcó dos anotaciones y asistió en una oportunidad. Luego de eso, su rendimiento cayó considerablemente producto de una lesión que lo alejó por varios partidos del campo.

Carlos Bacca disputando un partido con Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano. Foto: Colprensa

Sus números en el Torneo Apertura del año en curso estuvieron sumamente alejados de lo que fueron las cifras desde 2022, cuando volvió al tiburón. En 2023 y 2024 tuvo sus mejores años con Junior al sumar unos 45 partidos por Liga.

Para 2022 y 2025 estuvo sobre 20 la participación en el torneo local, mostrando que se tuvo que adaptar, así como que el año anterior ya empezó a bajar de manera notoria el nivel ante la llegada de otros protagonistas como Luis Fernando Muriel.

Así me ha movido Junior en el mercado

El vigente campeón del fútbol profesional colombiano mantuvo la mayor parte de su nómina para ir en busca de la tercera estrella al hilo. Su DT, Alfredo Arias, fue mantenido en el cargo por decisión de la dirigencia.

Este pidió dos nombres en específico y las gestiones realizadas permitieron que se le sumaran a la plantilla campeona. Uno es un delantero proveniente de DIM, mientras que el otro es un defensa que arribó del exterior.

Altas: Francisco Fydriszewski y Pablo Ortiz.

En cuanto a las salidas, fue liberado un cupo de extranjero con el despido de un defensor que partió a Botafogo de Brasil. A nivel local, se desprendieron de otro defensa por el que aceptaron un ofrecimiento desde Millonarios, quien se lo terminó quedando.

Bajas: Lucas Monzón y Jhomier Guerrero

En caso de que Carlos Bacca se vaya, esta sería la tercera baja del elenco barranquillero tras la consecución de la segunda estrella consecutiva en la Liga BetPlay. Se espera ver cómo será el debut del tiburón tanto en Copa como en Liga BetPlay, para determinar si requieren hacer más movimientos en el mercado de pases.