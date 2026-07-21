Comunicado oficial de Atlético Nacional sobre Alfredo Morelos y Chicho Arango: bajas de última hora

Faltando pocas horas para disputar el partido de ida por la fase 1B de la Copa BetPlay 2026, el departamento médico de Atlético Nacional confirmó la baja de tres jugadores: Alfredo Morelos, Cristian ‘Chicho’ Arango y Elkin Rivero.

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Estas son las razones de su ausencia para enfrentar a Tigres FC en el Estadio Cincuentenario de Medellín:

Alfredo Morelos : Intoxicación alimentaria, regreso a entrenamientos el 21 de julio.

: Intoxicación alimentaria, regreso a entrenamientos el 21 de julio. Chicho Arango : Fatiga muscular en el isquiotibial del muslo derecho, regreso a entrenamientos según evolución.

: Fatiga muscular en el isquiotibial del muslo derecho, regreso a entrenamientos según evolución. Elkin Rivero: Fractura del segundo metatarsiano del pie derecho, incapacidad proyectada de ocho semanas.

Inicia la era de Lucas González

El partido contra Tigres FC por Copa BetPlay será especial para Atlético Nacional, pues marca el inicio de la nueva era bajo las órdenes de Lucas González y el regreso de Víctor Marulanda a la dirección deportiva.

Lucas tiene altas expectativas de este semestre, luego de haber recibido críticas por su salida del Deportes Tolima. “Esto es Nacional; si te llama un club como Nacional, ¿cómo no va a ser algo que estabas esperando desde siempre y pensabas que podía pasar en 10 años? Y la oportunidad apareció y la decisión se tomó en corto tiempo; nos hemos ganado el derecho por nuestro trabajo“, declaró en su presentación oficial.

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“Yo tenía un vínculo con Tolima; teníamos una cláusula en el contrato: si ellos finalizaban el contrato, ellos me pagaban una indemnización, pero si era al revés, el club que fuera tenía que pagar esa cláusula; es lo mismo que pasa con los jugadores. Nacional vino y apostó por nosotros”, agregó.

Lucas González llegó al cuadro verdolaga acompañado por un ídolo de la hinchada, el exdefensor Alexis Henríquez, que ahora cumple la función de asistente técnico. “Feliz de volver al club y volver a la casa. Ya yo sé lo que significa esta acá y estén tranquilos que ese mensaje va para los jugadores todos los días“, apuntó el samario.

Lucas González y Alexis Henríquez, nuevo cuerpo técnico de Atlético Nacional Foto: @nacionaloficial

El primer examen será en la Copa BetPlay, torneo que Atlético Nacional ha ganado las últimas tres ediciones de manera consecutiva. La idea es empezar con pie derecho en condición de local, aunque será en el Estadio Cincuentenario por las obras que se llevan a cabo en el Atanasio Girardot.

El fin de semana harán su debut en la Liga BetPlay, visitando al Boyacá Chicó en el Estadio La Independencia de Tunja. Para ese día ya debería estar recuperado Alfredo Morelos, que tiene sed derevancha tras lo sucedido en la final del semestre pasado cuando falló un penal en el partido de vuelta ante Junior de Barranquilla.