Dura derrota para Tadej Pogačar en el Tour de Francia 2026: Evenepoel arrasó y recortó tiempo

Sin Jonas Vingegaard en la línea de salida por el accidente sufrido el pasado domingo, la principal amenaza para el título de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) pasó a ser el belga Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe).

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El esloveno tiene una ventaja considerable en la clasificación general; sin embargo, perdió cuando se enfrentaron mano a mano en el Plateau de Solaison y este martes volvió a caer contra Evenepoel en la contrarreloj individual de Thonon-les-Bains.

Pogačar es un especialista en la crono, pero el perfil de la etapa 16 decantaba los pronósticos a favor de Evenepoel. El líder de Bora-Hansgrohe cumplió con las expectativas y se levantó con su segunda victoria consecutiva en esta edición del Tour.

Remco Evenepoel gana en su terreno

En el primer referencial, la diferencia entre Evenepoel y Pogačar era de solo seis segundos aunque ya mostraba una tendencia favorable para el campeón mundial contrarreloj.

Cuando pasaron por la segunda zona de cronometraje, el belga ya tenía 14 segundos de renta sobre su máximo rival por la victoria.

El danés Mattias Skjelmose (Lild-Trek) alcanzó a ser líder de la carrera por unos segundos, pero Evenepoel le arrebató el triunfo de las manos y sacó tiempo a favor en la clasificación general.

Remco Evenepoel se destacó en la contrarreloj individual de la etapa 16 del Tour de Francia. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Pogačar continúa vestido de amarillo en la primera casilla de la clasificación general y está a pocos días de convertirse en campeón virtual. Para eso debe volver a mostrarse en la montaña, evitar caídas como la que sufrió Vingegaard y tener la mira puesta sobre los movimientos de Evenepoel.

La diferencia al final de la contrarreloj fue de 28 segundos, aunque no todo fue alegría para el Bora por el retiro de Florian Lipowitz.

Por delante quedan tres jornadas de alta montaña, incluida la etapa reina en el Alpe d’Huez, que trae buenos recuerdos para Colombia por los inolvidables ataques de Nairo Quintana y Lucho Herrera.

Posiciones de la etapa 16 - Tour de Francia 2026

1. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe) - 32′19″.

2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), a 28″.

3. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 1′04″.

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), 1′16″.

5. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 1′21″.

6. Mattia Cattaneo (Bora-Hansgrohe), a 1′41″.

7. Thymen Arensman (Netcompany Ineos), a 1′46″.

8. Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike), a 1′55″.

9. Pablo Castrillo (Movistar Team), a 1′59″.

10. Joshua Tarling (Netcompany Ineos), a 2′02″.

Tour de Francia 2026 — Etapa 16

Clasificación general - Tour de Francia 2026

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 56:14:18

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4′32″

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 6′51″

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 7′11″

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 9′22″

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 10′14″

7. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 12′50″

8. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 12′58″

9. Jordan Jegat (TotalEnergies), a 22′50″

10. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling), a 24′18″.