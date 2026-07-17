Clasificación general del Tour de Francia 2026: excelente día para Harold Tejada y Egan Bernal

Harold Tejada (XDS Astana) formó parte de la fuga del día en la etapa 13 del Tour de Francia 2026. El corredor huilense se sumó a un grupo numeroso de ciclistas liderado por el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q35.6) y Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

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El recorrido de 205,8 kilómetros entre Dole y Belfort contaba con un puerto de primera categoría en Ballon d’Alsace. Fue allí donde la diferencia entre la escapada y el lote de favoritos se hizo más pronunciada, lo que permitió que Pidcock amenazara el podio de la clasificación general.

A pesar de que la posición de Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe) estaba comprometida, el pelotón hizo una tregua y prefirió cederle la victoria a la fuga.

Egan Bernal (Netcompany Ineos), el mejor colombiano de la clasificación general, hizo su trabajo para mantenerse en la pelea por el top 10. El problema es que Pidcock lo superó y ahora las distancias son mayores en el objetivo de recuperar la décima casilla.

⛰️ The leading group of 9 riders passes the Ballon, spearheaded by 🇬🇧 Tom Pidcock.



⛰️ Passage au Ballon d'Alsace avec 9 coureurs en tête emmenés par 🇬🇧 Tom Pidcock.



Composition :



🇺🇸 Brandon McNulty

🇧🇪 Maxim Van Gils

🇨🇴 Harold Tejada

🇫🇷 Kévin Vauquelin

🇦🇺 Luke Plapp

🇨🇭 Mauro… pic.twitter.com/rIwG9s6nnn — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026

Victoria de Mauro Schmid

A falta de 16 kilómetros para llegar a Belfort, el suizo Mauro Schmid (Jayco AlUla) lanzó su ataque y el colombiano Harold Tejada se mantuvo a su rueda.

Juntos trabajaron para ampliar la diferencia sobre el resto de los escapados, conscientes de que faltaba muy poco para hacer valer el esfuerzo de una jornada exigente. Harold hizo los relevos y mostró su gran experiencia sobre la bicicleta.

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Cuando vieron la pancarta de los últimos 2 kilómetros, la diferencia entre cabeza de carrera y el grupo perseguidor era de 20 segundos. El francés Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) apretó el acelerador y puso nerviosismo sobre el desenlace de la decimotercera fracción.

Tejada se puso por delante en el último kilómetro, mientras que Schmid seguía su rueda, con la victoria servida en bandeja de plata. El colombiano se lanzó primero, pero el suizo respondió desde atrás y puso la bicicleta por delante para llevarse la victoria.

Mauro Schmid venció a Harold Tejada faltando pocos metros para el final de la etapa 13. Foto: AFP

Tadej Pogačar continúa como líder, con más de tres minutos de ventaja sobre Jonas Vingegaard. La gran novedad en el top 10 fue el ascenso de Pidcock al cuarto lugar, luego de su trabajo titánico en la escapada.

Egan Bernal cayó provisionalmente al puesto 12, por detrás de Jordan Jegat (TotalEnergies).

Clasificación general - Tour de Francia 2026 (Etapa 13)

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 47:18:31

2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a 3′36″

3. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4′06″

4. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5), a 4′15″

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek), a 4′22

6. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), a 4′35″

7. Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe), a 4′44″

8. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 5′08″

9. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 5′45″

10. Lenny Martínez (Bahrain Victorious), a 6′34″

...

12. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 12′15″

25. Harold Tejada (XDS Astana), a 46′37″