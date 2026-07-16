Primer colombiano se retira del Tour de Francia 2026: comunicado oficial entregó detalles

Fernando Gavira es el primer colombiano que se retira del Tour de Francia 2026. Su equipo, Caja Rural-Seguros RGA, publicó un comunicado oficial en el que confirma la decisión como consecuencia de la fuerte caída que sufrió en la etapa 12.

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“Las pruebas realizadas nada más al concluir la etapa han confirmado las primeras sospechas. Fernando Gaviria debe abandonar el Tour como consecuencia de una fractura en su clavícula izquierda”, indicó la escuadra española.

Gavira se disponía a disputar el esprint cuando tocó la rueda de Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) y perdió el control de la bicicleta, cayendo al suelo. Aunque se levantó y terminó el recorrido con ayuda de un compañero, las muestras de dolor eran evidentes.

Adiós al Tour de Francia

Stefano Oldani, compañero del colombiano, relató más detalles de la caída. “He ido hablando con él desde el punto en el que se ha caído hasta el autobús y la verdad es que se encontraba bastante fastidiado. Se ha dado un golpe muy fuerte y me ha insistido mucho en que le dolía la clavícula”, indicó el corredor italiano.

“Le dejé a falta de más o menos 1 kilómetro de meta. Había mucho caos, mucha mezcla de equipos en la parte delantera del pelotón. Intenté llevarlo lo más adelante posible. Justo cuando acababa de dejarme caer, le vi tirado en la carretera junto a dos ciclistas de Lotto y ya me di cuenta de que se había llevado un mal golpe”, agregó Oldani.

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La delegación colombiana termina reducida a cuatro corredores, tras el abandono de Fernando Gaviria. En carrera quedan Egan Bernal (Netcompany Ineos), Harold Tejada (XDS Astana), Sergio Higuita (XDS Astana) y Einer Rubio (Movistar Team).

El mejor ubicado en la clasificación general es Bernal, mientras que los demás tienen posibilidades de pelear por una victoria en las etapas de montaña que quedan por disputar.

Fernando Gaviria, corredor colombiano del Caja Rural, sufrió una fractura tras una caída en el Tour de Francia 2026. Foto: Getty Images

¿Quién es Fernando Gaviria?

Fernando Gaviria es una de las máximas figuras del ciclismo colombiano. A diferencia de Nairo Quintana y Egan Bernal, su gran característica es la velocidad en las etapas llanas.

Gaviria tiene cinco victorias de etapa en el Giro de Italia y dos en el Tour de Francia, ambas conseguidas en el año 2018, cuando también se vistió de amarillo.

Aunque inicialmente era competidor de pista, se trasladó al ciclismo de ruta en 2013 con el equipo Coldeportes. Luego dio el salto a Europa con el Quickstep y en 2019 se trasladó al UAE Team Emirates.

En 2023, en plena curva descendente de su carrera, fue fichado por el Movistar Team y este año recaló en el Caja Rural buscando nuevos horizontes.