Ciclismo

Primer colombiano se retira del Tour de Francia 2026: comunicado oficial entregó detalles

Aunque terminó el recorrido de la etapa 12, resultó lesionado de gravedad y no podrá continuar en carrera.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

16 de julio de 2026 a las 12:07 p. m.
En el Tour de Francia 2026, solo quedan cuatro colombianos en carrera, encabezados por Egan Bernal.
En el Tour de Francia 2026, solo quedan cuatro colombianos en carrera, encabezados por Egan Bernal. Foto: Getty Images

Fernando Gavira es el primer colombiano que se retira del Tour de Francia 2026. Su equipo, Caja Rural-Seguros RGA, publicó un comunicado oficial en el que confirma la decisión como consecuencia de la fuerte caída que sufrió en la etapa 12.

LANNEMEZAN, FRANCE - JULY 08: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team prior to the 113th Tour de France 2026, Stage 5 a 158.3km stage from Lannemezan to Pau / #UCIWT / on July 08, 2026 in Lannemezan, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Tour de Francia 2026: Clasificación general de Egan Bernal y los colombianos tras la etapa 12

“Las pruebas realizadas nada más al concluir la etapa han confirmado las primeras sospechas. Fernando Gaviria debe abandonar el Tour como consecuencia de una fractura en su clavícula izquierda”, indicó la escuadra española.

Gavira se disponía a disputar el esprint cuando tocó la rueda de Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) y perdió el control de la bicicleta, cayendo al suelo. Aunque se levantó y terminó el recorrido con ayuda de un compañero, las muestras de dolor eran evidentes.

Adiós al Tour de Francia

Stefano Oldani, compañero del colombiano, relató más detalles de la caída. “He ido hablando con él desde el punto en el que se ha caído hasta el autobús y la verdad es que se encontraba bastante fastidiado. Se ha dado un golpe muy fuerte y me ha insistido mucho en que le dolía la clavícula”, indicó el corredor italiano.

“Le dejé a falta de más o menos 1 kilómetro de meta. Había mucho caos, mucha mezcla de equipos en la parte delantera del pelotón. Intenté llevarlo lo más adelante posible. Justo cuando acababa de dejarme caer, le vi tirado en la carretera junto a dos ciclistas de Lotto y ya me di cuenta de que se había llevado un mal golpe”, agregó Oldani.

Portada del Tour de Francia 2026 con un ciclista vestido de amarillo frente al Arco del Triunfo de París y el título del evento en letras amarillas.
Tour de Francia 2026: consulte recorrido y perfil de las próximas etapas

La delegación colombiana termina reducida a cuatro corredores, tras el abandono de Fernando Gaviria. En carrera quedan Egan Bernal (Netcompany Ineos), Harold Tejada (XDS Astana), Sergio Higuita (XDS Astana) y Einer Rubio (Movistar Team).

El mejor ubicado en la clasificación general es Bernal, mientras que los demás tienen posibilidades de pelear por una victoria en las etapas de montaña que quedan por disputar.

VOSSELAAR, BELGIUM - JUNE 06: Fernando Gaviria Rendon of Colombia and Team Caja Rural - Seguros RGA prior to the 68th Heylen Vastgoed Heistse Pijl 2026 a 187.5km one day race from Vosselaar to Heist-op-den-Berg on June 06, 2026 in Vosselaar, Belgium. (Photo by Rhode Van Elsen/Getty Images)
Fernando Gaviria, corredor colombiano del Caja Rural, sufrió una fractura tras una caída en el Tour de Francia 2026. Foto: Getty Images

¿Quién es Fernando Gaviria?

Fernando Gaviria es una de las máximas figuras del ciclismo colombiano. A diferencia de Nairo Quintana y Egan Bernal, su gran característica es la velocidad en las etapas llanas.

Gaviria tiene cinco victorias de etapa en el Giro de Italia y dos en el Tour de Francia, ambas conseguidas en el año 2018, cuando también se vistió de amarillo.

Aunque inicialmente era competidor de pista, se trasladó al ciclismo de ruta en 2013 con el equipo Coldeportes. Luego dio el salto a Europa con el Quickstep y en 2019 se trasladó al UAE Team Emirates.

En 2023, en plena curva descendente de su carrera, fue fichado por el Movistar Team y este año recaló en el Caja Rural buscando nuevos horizontes.