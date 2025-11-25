Ciclista colombiano no va más en el Movistar: tiene nuevo equipo y firmó por un año

Fernando Gaviria, referente del ciclismo colombiano, pasó la página del Movistar Team y tiene nuevo equipo para disputar la próxima temporada en Europa.

Lo que era un secreto a voces, se confirmó con el comunicado oficial del equipo Caja Rural-RGA. “Un fichaje ilusionante con el que esperamos optar a pelear por más triunfos a lo largo de la temporada”, escribieron en su comunicado oficial.

Después de doce temporadas, el antioqueño abandona la categoría World Tour y correrá en la segunda división del ciclismo mundial.

Aún así, Gaviria contará con la posibilidad de disputar varias carreras ante los mejores ciclistas del mundo y seguramente estará convocado para la Vuelta a España 2026.

Caja Rural-RGA es una escuadra de origen español que se encuentra en la categoría UCI ProTeam y sueña con el ascenso en el próximo ciclo de tres años. La idea es que Gaviria aporte puntos en las etapas al embalaje, especialidad por la que se hizo conocido desde 2013 hasta la fecha.

Fernando Gaviria al Caja Rural-RGA

“Lo que más me motivó a unirme a Caja Rural–Seguros RGA fue la conversación que mantuve con ellos, en la que percibí una gran ilusión por mi incorporación. Me pareció una oportunidad muy interesante y confío en dar lo mejor de mí”, declaró el pedalista colombiano.

Gaviria ha sido uno de los mejores velocistas de la última década y cuenta con victorias importantes como dos etapas en el Tour de Francia y el honor de vestir el maillot amarillo en la edición de 2018.

También obtuvo cinco etapas en el Giro de Italia, donde vistió la maglia rosa de líder durante una etapa en la edición de 2017, en la que acabó en el podio como líder de la clasificación por puntos (maglia ciclamino).

En su única participación en La Vuelta a España, en 2019, tuvo una actuación discreta y acabó en el puesto 147.

Fernando Gaviria, nuevo ciclista del Caja Rural-RGA | Foto: AFP

Va por el triplete

Fernando Gaviria llega al Caja Rural-RGA con la esperanza de completar el triplete de victorias en todas las grandes. Ya supo ganar en Tour y Giro, faltando la ronda ibérica para completar el logro que tienen pocos ciclistas en la historia.

“De cara a la próxima temporada, mi objetivo es trabajar bien, ayudar al equipo en todo lo que pueda e intentar lograr victorias. Disputar una gran vuelta sería especial y en el caso de La Vuelta a España, poder luchar por conseguir el triplete de victorias en grandes vueltas sería realmente emocionante”, completó.

El contrato de Gaviria con Caja Rural-RGA va hasta diciembre de 2026. Dependiendo su rendimiento a lo largo de la temporada, se decidirá si hay extensión por un año más o rompen caminos como le sucedió recientemente en el Movistar.