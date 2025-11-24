Esteban Chaves rompe corazones en Colombia: anunció la decisión más dura de su carrera

Esteban Chaves no va más como ciclista profesional. A los 35 años de edad, se despide uno de los principales referentes del deporte colombiano a nivel internacional.

A través de un emotivo video publicado por el equipo EF Education EasyPost, el Chavito confirmó que no renovará su contrato para 2026 y hará uso del retiro para estar cerca de su familia.

“Tuve una revelación. ¿Está muy mal si lo que quiero ahora es ser papá al cien por ciento?“, declaró el ciclista bogotano. ”Estaba en La Vuelta y cuando ví las fotos de Lucía (su hija) pensé que me lo estoy perdiendo. Ya no me gusta tanto", sentenció en conversación con su esposa.

Chaves insistió en las razones de esa decisión. “No está mal querer ser padre. Ahora mismo mi sueño es ser padre, no tiene nada malo, total”, agregó.

La despedida de Esteban Chaves

Esteban Chaves es el segundo ciclista colombiano que se retira con la camiseta del EF Education, después de lo que pasó en 2024 con Rigoberto Urán.

“Siempre he hecho en mi vida lo que me han dicho que tengo que hacer. Ahora puedo ir libre y no tener un camino marcado, un recorrido que hacer, me da miedo”, agregó en su video de despedida.

Fueron 16 años de carrera encima de la bicicleta, pasando por equipos importantes en Europa como el Orica GreenEDGE, luego llamado Mitchelton Scott y Team BikeExchange.

Al EF Education llegó en su etapa de madurez, exactamente en el año 2022, con la esperanza de recuperar esa sonrisa que por mucho tiempo protagonizó portadas en los medios de comunicación colombianos.

“Ahora quiero experimentar y sentir que se puede fallar, que no pasa nada. Fue algo intrínseco, viene de mí, de adentro, no es porque no pueda más. Es algo que sentí desde que nació mi hija y la decisión es la adecuada. Estoy muy orgulloso de la carrera deportiva que tuve, de cerrar de esta manera que lo estoy haciendo”, indicó.

Su contrato terminará el 31 de diciembre y arrancará el próximo año como ciclistas retirado. “Sin la bici soy Esteban, soy un hijo, un hermano, un esposo, un padre que sueña con dar ejemplo, estar tranquilo, tener contacto con la naturaleza. Soy un ser humano que aprende, soy Esteban”, apuntó.

“Esteban Chaves no es solo ciclista, Esteban Chaves es todo esto”, finalizó.

Su última presentación oficial fue en la Vuelta a España 2025, donde se retiró en la etapa 12

Los logros de Esteban Chaves

La carrera de Esteban Chaves se puede definir de muchas maneras, pero la mejor de ellas es con los logros que consiguió montado en la bicicleta y representando a Colombia en las mejores carreras del mundo.