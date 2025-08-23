Suscribirse

Perfil, recorrido, hora y dónde ver la Etapa 2 de la Vuelta a España 2025

La segunda etapa se correrá en territorio italiano y tendrá su primer final en alto.

24 de agosto de 2025, 12:37 a. m.
Ineos Grenadiers' Colombian rider Egan Bernal (C) crosses the finish line of the 17th stage of the 108th Giro d'Italia cycling race, 155kms from San Michele all'Adige to Bormio, on May 28, 2025. (Photo by Luca Bettini / AFP)
Egan Bernal, principal figura de Colombia para la Vuelta a España 2025. | Foto: AFP

La Vuelta a España afrontará este domingo su segunda etapa, todavía en tierras italianas, de 159,6 kilómetros entre la localidad de Alba y la estación de esquí de Limone Piemonte.

La nueva jornada de la ronda ibérica tendrá su primera llegada en alto, después de un recorrido eminentemente llano, con unas rampas finales al 5%.

Inicia la ronda Ibérica, una de las 3 más grandes del ciclismo mundial.
Inicia la ronda Ibérica, una de las 3 más grandes del ciclismo mundial. | Foto: Redes sociales de La Vuelta

La subida al puerto de llegada es tal vez la más llamativa de la etapa, pues ofrece una subida de 9,8 kilómetros de longitud con una inclinación del 5,1 %, lo que lo convierte en un puerto de segunda categoría, algo que sin lugar a dudas comenzará a mover la carrera y a acomodar a quienes aspiren al título.

A la segunda etapa llega como líder el vencedor de la primera jornada, el belga del Aplecin Jasper Philipsen, quien logró imponerse en este sábado tras un recorrido de 186,1 km entre Turín y Novara.

Clasificación de la Vuelta a España

1. Jasper Philipsen (BEL/ADC) 4 h 09:02.

2. Ethan Vernon (GBR/IPT) a 4.

3. Pepijn Reinderink (NED/SOQ) 4.

4. Orluis Aular (VEN/MOV) 6.

5. Nicolya Vinokurov (KAZ/AST) 6.

6. Koen Bouwman (NED/JAY) 8.

7. Elia Viviani (ITA/LTD) 10.

8. Iván García (ESP/MOV) 10.

9. David González (ESP/Q36) 10.

10. Bryan Coquard (FRA/COF) 10.

11. Thomas Silva (URU/CJR) 10.

12. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 10.

13. Madis Mihkels (EST/EFE) 10.

14. Tim van Dijke (NED/RBH) 10.

15. Ben Turner (GBR/IGD) 10.

16. Edward Planckaert (BEL/ADC) 10.

17. Mads Pedersen (DEN/LTK) 10.

18. Daniel Cavia (ESP/BBH) 10.

19. Casper van Uden (NED/DFP) 10.

20. Gianmarco Garofoli (ITA/SOQ) 10.

Egan Bernal en la primera etapa de La Vuelta a España 2025.
Egan Bernal en la primera etapa de La Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Hora y dónde ver la segunda etapa de la Vuelta a España

La segunda etapa de la Vuelta a España la podrán seguir en territorio colombiano a través de diferentes canales de televisión.

La fracción comenzará a partir de las 8:00 de la mañana y se podrá ver por Espn, Caracol Televisión o Canal RCN; así mismo, también estará disponible en plataformas digitales como Ditu y Disney+.

Cómo van los colombianos en la Vuelta a España

En esta edición de la Vuelta a España habrá participación de siete corredores colombianos en diferentes equipos.

Terminada la primera etapa, el mejor nacional en la competencia es Santiago Buitrago, del Baharin Victorious, quien marcha a 10 segundos del líder.

Jasper Philipsen, primer líder de La Vuelta a España 2025.
Jasper Philipsen, primer líder de La Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Sin embargo, es la misma diferencia que tienen los demás escarabajos con respecto al líder Philipsen, pues llegaron dentro del límite de los 3 kilómetros que garantiza la diferencia.

30. Santiago Buitrago (COL/Baharin Victorious) - a 0:10

62. Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) - a 0:10

65. Esteban Chaves (COL/EF Education-EasyPost) - a 0:10

119. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) - a 0:10

131. Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) - a 0:10

134. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - a 0:10

149. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) - a 0:10.

