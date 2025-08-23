Ciclismo
Perfil, recorrido, hora y dónde ver la Etapa 2 de la Vuelta a España 2025
La segunda etapa se correrá en territorio italiano y tendrá su primer final en alto.
La Vuelta a España afrontará este domingo su segunda etapa, todavía en tierras italianas, de 159,6 kilómetros entre la localidad de Alba y la estación de esquí de Limone Piemonte.
La nueva jornada de la ronda ibérica tendrá su primera llegada en alto, después de un recorrido eminentemente llano, con unas rampas finales al 5%.
La subida al puerto de llegada es tal vez la más llamativa de la etapa, pues ofrece una subida de 9,8 kilómetros de longitud con una inclinación del 5,1 %, lo que lo convierte en un puerto de segunda categoría, algo que sin lugar a dudas comenzará a mover la carrera y a acomodar a quienes aspiren al título.
A la segunda etapa llega como líder el vencedor de la primera jornada, el belga del Aplecin Jasper Philipsen, quien logró imponerse en este sábado tras un recorrido de 186,1 km entre Turín y Novara.
Clasificación de la Vuelta a España
1. Jasper Philipsen (BEL/ADC) 4 h 09:02.
2. Ethan Vernon (GBR/IPT) a 4.
3. Pepijn Reinderink (NED/SOQ) 4.
4. Orluis Aular (VEN/MOV) 6.
5. Nicolya Vinokurov (KAZ/AST) 6.
6. Koen Bouwman (NED/JAY) 8.
7. Elia Viviani (ITA/LTD) 10.
8. Iván García (ESP/MOV) 10.
9. David González (ESP/Q36) 10.
10. Bryan Coquard (FRA/COF) 10.
11. Thomas Silva (URU/CJR) 10.
12. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 10.
13. Madis Mihkels (EST/EFE) 10.
14. Tim van Dijke (NED/RBH) 10.
15. Ben Turner (GBR/IGD) 10.
16. Edward Planckaert (BEL/ADC) 10.
17. Mads Pedersen (DEN/LTK) 10.
18. Daniel Cavia (ESP/BBH) 10.
19. Casper van Uden (NED/DFP) 10.
20. Gianmarco Garofoli (ITA/SOQ) 10.
Hora y dónde ver la segunda etapa de la Vuelta a España
La segunda etapa de la Vuelta a España la podrán seguir en territorio colombiano a través de diferentes canales de televisión.
La fracción comenzará a partir de las 8:00 de la mañana y se podrá ver por Espn, Caracol Televisión o Canal RCN; así mismo, también estará disponible en plataformas digitales como Ditu y Disney+.
Cómo van los colombianos en la Vuelta a España
En esta edición de la Vuelta a España habrá participación de siete corredores colombianos en diferentes equipos.
Terminada la primera etapa, el mejor nacional en la competencia es Santiago Buitrago, del Baharin Victorious, quien marcha a 10 segundos del líder.
Sin embargo, es la misma diferencia que tienen los demás escarabajos con respecto al líder Philipsen, pues llegaron dentro del límite de los 3 kilómetros que garantiza la diferencia.
30. Santiago Buitrago (COL/Baharin Victorious) - a 0:10
62. Juan Guillermo Martínez (COL/Picnic-PostNL) - a 0:10
65. Esteban Chaves (COL/EF Education-EasyPost) - a 0:10
119. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) - a 0:10
131. Brandon Rivera (COL/Ineos Grenadiers) - a 0:10
134. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - a 0:10
149. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) - a 0:10.