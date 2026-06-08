Anthon Charmig ganó la etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes: Así quedó la clasificación general con los colombianos

El ciclista danés Anthon Charmig ganó este martes la segunda etapa del Tour de Auvernia-Ródano-Alpes (Tour Aura), anteriormente conocido como el Dauphiné, la más larga de esta 78ª edición con meta en Puy-en-Velay.

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El corredor de la formación Uno-X, que formaba parte de una escapada de diez ciclistas que llegó a contar hasta con seis minutos de ventaja sobre el pelotón, se separó en solitario antes de la cima de Saint-Vidal, a 12 km de la llegada.

Charmig cruzó la línea con cuarenta segundos de ventaja sobre el francés Henri-François Haquin (Picnic) y el belga Vlad Van Mechelen (Bahrain), tras 234 km de carrera.

Se trata únicamente de la segunda victoria como profesional para el danés de 28 años, que se había impuesto previamente en una etapa del Tour de Omán en 2022.

Anthon Charmig, ciclista de Uno X Mobility. Foto: AFP

El vencedor de la primera etapa, el francés Alex Baudin, conserva el maillot amarillo de líder antes de la contrarreloj por equipos del martes, que será la primera gran cita para los favoritos.

En el caso de los colombianos, el mejor posicionado en esta segunda etapa fue Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quien llegó en la posición número 22. Con esto, en la clasificación general quedó en la casilla 14.

Muy por detrás llegó Harold Tejada (XDS Astana Team), ingresó a la meta en la posición 48, mientras que Daniel Martínez (Red Bull-BORA-hansgrohe) llegó de 54.

Por último en cuanto a los colombianos, Diego Pescador (Movistar Team) llegó en el lugar 68 de esta segunda etapa, por lo que no fue una jornada tan buena para los cafeteros.

Etapa 2 del Tour Auvergne - Rhône-Alpes 2026. Foto: AFP

Así quedó la clasificación general:

1. Alex Baudin (FRA/EFE) - 9 h 27:40.

2. Ramses Debruyne (BEL/APC) - 32.

3. Kevin Vermaerke (USA/UAD) - 32.

4. Léo Bisiaux (FRA/DCT) - 32.

5. Ben Tulett (GBR/TVL) - 32.

6. Luke Tuckwell (AUS/RBH) - 32.

7. Kévin Vauquelin (FRA/IGD) - 32.

8. Oscar Onley (GBR/IGD) - 32.

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9. Rudy Molard (FRA/GFC) - 32.

10. Lucas Plapp (AUS/JAY) - 32.

14. Santiago Buitrago (COL/TBV) - 44

17. Harold Tejada (COL/XAT) - 44

36. Daniel Martínez (COL/RBH) - 02:53

58. Diego Pescador (COL/MOV) - 11:32

La tercera etapa se realizará este martes, 9 de junio, será una contrarreloj por equipos y constará de 28.4 kilómetros.