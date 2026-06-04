Desapareció el Critérium del Dauphiné: este es su nuevo nombre en 2026 y la razón del cambio

El Critérium del Dauphiné, aquella histórica carrera que ganó Martín Alonso Ramírez, Lucho Herrera y Daniel Felipe Martínez, dejó de existir bajo ese nombre en 2026.

Este año sí se disputará, pero lo hará bajo la denominación de Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

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Dicho cambio ha generado polémica entre los seguidores más nostálgicos, que estaban acostumbrados a toda una vida siguiendo el Dauphiné como antesala al Tour de Francia.

“El Critérium du Dauphiné, fundado en 1947 a partir de la pasión por el ciclismo de un periódico regional, ha evolucionado con las carreteras y el terreno. Gracias al apoyo incondicional de la región, ahora se ha convertido en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, un nuevo nombre que refleja plenamente las raíces regionales de la carrera”, explicó Christian Prudhomme, director de la firma ASO.

Los organizadores argumentan que el Critérium del Dauphiné estaba abarcando una región más amplia de recorrido por Francia y decidieron hacer un homenaje a las carreteras donde suele pasar el pelotón cada año en el mes de junio.

Lista de colombianos para el Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Como es habitual, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes consta de ocho etapas en total y comenzará el próximo sábado 7 de junio en Vizille.

El primer colombiano confirmado es Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), aunque también se espera la presencia de Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Harold Tejada (XDS Astana).

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Egan Bernal (Netcompany Ineos) brillará por su ausencia porque acaba de terminar el Giro de Italia y necesita algunos días de descanso antes de volver a competencia.

Nairo Quintana (Movistar Team), por su parte, anunció que estará en el Tour de Suiza, carrera que empieza el 17 de junio en Sondrio.

Daniel Felipe Martínez, de Colombia, pertenece al Red Bull-BORA-hansgrohe Foto: Getty Images

La organización tiene altas expectativas sobre la acogida de esta nueva denominación, aún cuando han recibido críticas de los fanáticos en todo el planeta.

Desde ASO consideran que “este cambio de nombre refleja la identidad geográfica que la carrera ha adquirido en los últimos diez años”.

“La región de Auvergne-Rhône-Alpes ha dado al evento una nueva dimensión en los últimos años, con aún más oportunidades para variar los recorridos", añade la organización.

La edición del año pasado dejó la vara muy alta tras el título de Tadej Pogačar, que venció en la clasificación general a Jonas Vingegaard y Florian Lipowitz. En esta edición no habrá presencia del esloveno y las cartas del UAE Team Emirates se jugarán a favor del mexicano Isaac del Toro.

La idea de la escuadra emiratí es foguear a sus ciclistas y elegir el mejor equipo posible de cara a una nueva batalla en el Tour de Francia a partir del 4 de julio.