“Me fue como a perro en misa”: Emiro Navarro empezó con el pie izquierdo en ‘MasterChef Celebrity’ y así fue su primer plato

Emiro Navarro llegó a la cocina de ‘MasterChef Celebrity’ con la fama de ser uno de los grandes cocineros de la casa de ‘La casa de los famosos Colombia’.

Sin embargo, su debut en el reality culinario estuvo lejos de ser el esperado y el creador de contenido terminó reconociendo que su plato fue un completo fracaso.

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Para su primera prueba, el influencer decidió preparar una posta cartagenera, acompañada de arroz con coco y chips de plátano, en un plato que llamó ‘Carne, arroz y tajá’.

El problema fue que el tiempo comenzó a jugarle en contra y, cuando llegó el momento de presentar su preparación, ni siquiera había podido probarla.

“Error número uno”, le señalaron durante la evaluación, pues los jueces insistieron en la importancia de conocer el sabor del plato antes de llevarlo a la mesa.

Emiiiii, no te salió la posta cartagenera 🥺😭😳. El influencer solo lleva un capítulo en MasterChef Celebrity y ya quiere devolverse para La casa de los famosos Colombia 🤭🍳😰.#masterchefcelebrity #masterchefcelebritycolombia pic.twitter.com/4pHtKRJMYB — Canal RCN (@CanalRCN) July 22, 2026

La preparación tampoco convenció al propio Emiro Navarro. Al probar la salsa, el creador de contenido hizo un gesto de desagrado y terminó siendo cuestionado por su reacción, además de causar risas entre sus compañeros.

La situación empeoró cuando también se evidenció que los chips de plátano estaban quemados y que el arroz había quedado crudo.

El participante intentó explicar parte del proceso, pero finalmente terminó aceptando el resultado de su preparación.

“Le fallé a mi abuela con su receta. Soy la oveja negra de la familia”, dijo Emiro, quien no tuvo reparos en reconocer que su plato no había salido bien.

La evaluación de los jueces fue contundente. Aunque le dejaron claro que estaban felices de tenerlo en la competencia, también le recomendaron estudiar y mejorar sus técnicas de cocina, además de aprender a manejar mejor el tiempo durante los retos.

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“Ya te dije, estudia, Emiro”, fue una de las recomendaciones que recibió el creador digital, quien, fiel a su estilo, se tomó la situación con humor.

“¿Para qué quiero ocultar el sol con un dedo si me fue mal? Me fue como a perro en misa. Nena, estaba horrible”, reconoció al final.

El debut de Emiro en ‘MasterChef Celebrity’ contrasta con la imagen que había construido durante su paso por ‘La casa de los famosos Colombia’, donde se convirtió en uno de los participantes que más cocinaba para sus compañeros.