“Me quería morir”: Lina Tejeiro apareció entre lágrimas a pocas horas del estreno de Masterchef; hizo dolorosa revelación

Este martes, 21 de julio, a las 9:00 de la noche, se estrena una nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia, reality en el que Lina Tejeiro será una de las participantes.

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A pocas horas de su debut en la cocina más famosa de la televisión, la actriz habló sobre un doloroso episodio personal que, según contó, ha hecho más difícil su proceso de duelo.

Tejeiro se refirió a la muerte de Romeo, uno de sus perros, y reveló que con el paso del tiempo habría encontrado una posible explicación para lo que ocurrió.

“Ha sido un tema muy difícil de llevar. Yo no había tocado el tema porque me duele y porque tampoco me interesa buscar culpables en medio de todo”, aseguró la actriz.

Según contó, inicialmente se creyó que Romeo había sufrido una recaída de pancreatitis, una enfermedad que ya había padecido y por la que tuvo que recibir un tratamiento durante varios meses. Sin embargo, después de recuperarse, el animal volvió a presentar graves síntomas.

“Un día vuelvo de clase de pilates y él estaba con mucho vómito y diarrea, con sangre. Y cuando veo que los síntomas ya están así de graves, yo me organizo y lo llevo inmediatamente para la clínica”, relató.

En ese momento, Tejeiro tenía sus últimas funciones de teatro. Aunque dejó a Romeo en la clínica veterinaria bajo el cuidado de su mamá, después de su primera presentación recibió una llamada en la que le informaron que el estado del animal era crítico.

“Mi mamá me dice que Romeo está muy grave y que parece que no va a estar bien”, contó.

La actriz realizó su segunda función pensando en su mascota y, apenas terminó, salió corriendo hacia la clínica. Sin embargo, los médicos le explicaron que el estado de Romeo había empeorado rápidamente.

“Los doctores decían que era muy raro que la pancreatitis hubiera avanzado tan rápido en tan poquito tiempo”, explicó.

Poco después, el perro entró en paro y, pese a los esfuerzos médicos, murió.Tejeiro recordó que durante los días siguientes quedó completamente devastada por la pérdida.

“Yo lloraba, mejor dicho, que me quería morir”, confesó.

Las dudas sobre lo ocurrido aumentaron cuando, días después, otro de sus perros, Neruda, comenzó a presentar síntomas similares: vómito y diarrea con sangre.

“Ahí ya se me prendieron las alarmas y yo dije: no, esto no es normal. Neruda no tiene pancreatitis, estaba bien, no tenía absolutamente nada”, relató la actriz.

Tras llevarlo a la clínica, los veterinarios habrían relacionado los síntomas de los animales y, según la explicación de Tejeiro, descubrieron que podrían haberse intoxicado con una sustancia que permanecía en el patio de su vivienda.

“Se descubrió que se estaban envenenando con algo que había en el patio”, afirmó.

La actriz contó que, posteriormente, otros de sus animales también se enfermaron. Según su relato, en el conjunto donde vive se había realizado una fumigación para controlar la maleza y, aunque los perros permanecieron dentro de la casa durante las 24 horas recomendadas, Tejeiro cree que el producto pudo haber continuado activo por más tiempo.

“Pasaron más de 24 horas y parece ser que con lo que fumigaron seguía todavía en mi patio muy, muy activo y pues, los intoxicó y los enfermó”, explicó.

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A pesar de lo ocurrido, la actriz aclaró que no busca responsabilizar a las personas encargadas de la fumigación ni cree que hubiera una intención de hacerle daño a sus mascotas.

“Yo no creo que lo hayan hecho con esa intención. No creo que pueda existir tanta maldad en el corazón de alguien”, manifestó.

Sin embargo, reconoció que la situación ha hecho más difícil su duelo, pues aún tiene preguntas sobre la muerte de Romeo.

“Ha sido muy difícil el duelo de Romeo, porque hay muchas dudas, hay muchas preguntas y muchas emociones. No me interesa buscar culpables, pero a veces la mente necesita respuestas”, expresó.

Ahora, mientras continúa procesando esta pérdida y su proceso de embarazo, se prepara para aparecer en la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia.