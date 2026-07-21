Listado de los subcampeones de la Copa del Mundo: todos los perdedores en finales tras la caída de Argentina

España desapareció a Lionel Messi y compañía, y se consagró campeona del Mundial de 2026 tras vencer 1-0 en la prórroga, en un partido que se jugó en el MetLife Stadium de Nueva York.

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La roja de Luis de la Fuente conquistó su segunda estrella 16 años después de estrenar su palmarés en la mayor cita del fútbol, en Sudáfrica 2010 con la generación de Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Carles Puyol y Gerard Piqué.

Lo consiguió en la primera aparición de Donald Trump en el torneo y siendo fiel a su receta de dominio y posesión. España fue una mezcla táctica que le permitió construir una defensa de acero y una ofensiva de cuidado y muy efectiva. Los españoles dominaron de principio a fin, a tal punto de sacar a Dibu Martínez como gran figura.

Con un zurdazo de Ferran Torres al 106′ del tiempo extra, los ibéricos pusieron fin al heroísmo del portero albiceleste en medio del calor en Nueva York. Así, le fue suficiente a España para mandar a Argentina al recuadro de subcampeones en la Copa del Mundo.

España vs, Argentina Foto: FIFA

A su vez, La Roja dio una despedida amarga a Messi, quien a sus 39 años jugó, según ha dicho, su último partido en una Copa del Mundo y fue incapaz de defender el título ganado en Qatar en 2022 cuando batió a la Francia de Kylian Mbappé en penaltis en Doha.

Argentina, con otra final más en la lista de subcampeones

Por más doloroso que pueda parecer el cuadro, se ve a la Selección Alemania con cuatro finales perdidas y Argentina ya le alcanzó. Países Bajos suma tres, además de no tener títulos.

Brasil suma dos subcampeonatos, los mismos de Italia, Hungría y Francia. Suecia y Croacia con una, en lo que en sí, parece una gesta para la historia con el solo hecho de llegar a la final.

Alemania : 4 (1966, 1982, 1986, 2002)

: 4 (1966, 1982, 1986, 2002) Argentina : 4 (1930, 1990, 2014, 2026)

: 4 (1930, 1990, 2014, 2026) Países Bajos : 3 (1974, 1978, 2010)

: 3 (1974, 1978, 2010) Brasil : 2 (1950, 1998)

: 2 (1950, 1998) Italia : 2 (1970, 1994)

: 2 (1970, 1994) Checoslovaquia : 2 (1934, 1962)

: 2 (1934, 1962) Hungría : 2 (1938, 1954)

: 2 (1938, 1954) Francia : 2 (2006, 2022)

: 2 (2006, 2022) Suecia : 1 (1958)

: 1 (1958) Croacia: 1 (2018)

Argentina y demás países ahora comienzan el camino para el Mundial de 2030, que puede ser la revancha y buscarán el título mundial en una edición que será histórica por jugarse en cinco países diferentes, en varios continentes, además de tener 64 clasificados.