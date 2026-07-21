El lado oscuro del Mundial 2026: así aprovecharon los ciberdelincuentes el torneo para estafar a los aficionados

Tras poco más de un mes de competencia, el pasado 19 de julio llegó a su fin uno de los torneos deportivos más importantes: el Mundial 2026. Durante ese tiempo, millones de personas siguieron cada partido con la esperanza de ver a su selección avanzar hasta la final. Al término de un intenso encuentro, España se consagró campeona tras imponerse a Argentina y quedarse con el trofeo.

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Pero el campeonato no solo acaparó la atención de los aficionados al fútbol. También se convirtió en una oportunidad para que los ciberdelincuentes desplegaran distintas modalidades de fraude con el objetivo de robar información y dinero a los usuarios.

El Mundial 2026 volvió a demostrar que los grandes eventos deportivos son un blanco atractivo para el cibercrimen. Detrás de estas campañas hay organizaciones que planifican sus ataques durante meses para aprovechar el enorme interés que despierta el torneo y engañar a miles de personas.

Las estafas en internet llegaron a multiplicarse por diez. Foto: Getty Images

Aunque la competencia se disputó entre el 11 de junio y el 19 de julio, las estafas comenzaron mucho antes. De acuerdo con un informe de Logicalis Spain y Áudea, entre enero y mayo se registraron más de 13.000 dominios relacionados con la FIFA. Incluso antes del inicio del campeonato, uno de cada 41 ya había sido identificado como sospechoso o potencialmente malicioso.

“El Mundial demuestra que la ciberdelincuencia funciona cada vez más como una industria. Los atacantes planifican sus campañas con la misma anticipación con la que lo hacen las marcas o los organizadores de un gran evento. Registran dominios, preparan infraestructuras, adaptan sus mensajes a cada fase del campeonato y aprovechan cualquier momento de máxima atención para incrementar el impacto de sus ataques”, ha explicado el Cybersecurity Culture Consultant de Áudea, Andrés Cartes Guilarte, en una nota de prensa.

El Mundial 2026 terminó, pero dejó una preocupante ola de ciberestafas. Foto: Getty Images

La actividad de los delincuentes digitales se intensificó en las semanas previas al torneo. Solo en abril se detectaron 9.741 dominios fraudulentos, una cifra que casi cuadruplica el mayor registro alcanzado durante el Mundial de Qatar 2022.

Con el inicio de la competencia, los intentos de fraude se dispararon. Las estafas en internet llegaron a multiplicarse por diez, impulsadas por el aumento de búsquedas sobre transmisiones en vivo, venta de entradas, productos oficiales, promociones, apuestas deportivas y otros contenidos relacionados con el campeonato.

*Con información de Europa Press.