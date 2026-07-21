¿Por qué aparece un punto verde o naranja en la pantalla de su celular? Esto significa y cuándo podría ser una señal de alerta

Los celulares se han convertido en una herramienta indispensable para la vida cotidiana, ya que almacenan información de gran valor como conversaciones, fotografías, datos bancarios, contraseñas y documentos relacionados con el trabajo. Debido a la cantidad de información personal que concentran, estos dispositivos se han convertido en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes.

Además, esta creciente dependencia también ha incrementado los riesgos de seguridad, pues los usuarios se ven expuestos a amenazas cada vez más sofisticadas, como mensajes fraudulentos, correos electrónicos que suplantan a empresas reconocidas o llamadas de personas que fingen ser familiares para solicitar dinero mediante engaños.

Frente a este panorama, existen nuevas herramientas orientadas a reforzar la privacidad de los dispositivos. Algunas funciones permiten optimizar el rendimiento o facilitar el uso mediante accesos rápidos, mientras que otras están diseñadas específicamente para alertar sobre posibles riesgos relacionados con el acceso a la cámara o al micrófono.

Algunos programas ocultos pueden encender cámara y micrófono sin que el usuario lo perciba. Foto: Apple

Entre estas medidas se encuentra el conocido punto verde o naranja que aparece en la pantalla de algunos celulares inteligentes, un indicador creado para informar al usuario cuando determinadas funciones sensibles están siendo utilizadas y así ofrecer un mayor control sobre su privacidad.

¿Qué pasa si me aparece un punto verde o naranja en el celular?

En los dispositivos iPhone, el punto verde aparece cuando la cámara está en funcionamiento, en ocasiones junto con el micrófono, mientras que el punto naranja indica que el micrófono está siendo utilizado. En la mayoría de los teléfonos Android, el sistema muestra un punto verde cuando una aplicación accede de forma activa a la cámara o al micrófono.

Estos detalles son clave par comprender cómo funcionan algunas opciones del celular. Foto: Getty Images

Más que informar sobre los permisos concedidos, estos indicadores advierten que alguno de estos componentes está siendo utilizado en ese momento, incluso si la aplicación permanece ejecutándose en segundo plano. Si el aviso surge sin que el usuario haya abierto una aplicación que justifique su presencia, es recomendable verificar qué programa lo activó. Esta información puede consultarse desde el Centro de control en iPhone o en las opciones de privacidad y seguridad de Android.

Aunque es normal que el indicador se encienda al realizar una videollamada, grabar un video, usar el asistente de voz o reproducir determinados contenidos, su aparición inesperada podría indicar algo. En ese escenario, lo mejor es revisar el dispositivo para descartar la presencia de aplicaciones maliciosas que puedan estar utilizando funciones sin autorización para obtener información personal.

La nueva técnica que usan los delincuentes para robar celulares: así intentan impedir temporalmente su rastreo

Otros signos que pueden alertar sobre un posible problema de seguridad incluyen un consumo excesivo de batería, un incremento inusual en el uso de datos móviles, sobrecalentamiento del equipo, ralentización del sistema o la presencia de aplicaciones desconocidas con permisos que no corresponden a su función. Estas señales pueden indicar la existencia de software espía o de otro tipo de programas maliciosos.