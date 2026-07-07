Celular caliente y lento: el detalle que ha ignorado durante mucho tiempo y podría estar dañando la batería

Es normal que un celular aumente ligeramente su temperatura durante el uso. Sin embargo, cuando se calienta de forma constante o sin una causa aparente, podría ser una señal de que algo no está funcionando correctamente.

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Las consecuencias van más allá de una simple incomodidad. Las baterías de iones de litio ofrecen un mejor rendimiento dentro de un rango específico de temperatura, por lo que el exceso de calor acelera su desgaste. Con el paso del tiempo, esto se traduce en una menor autonomía y en la necesidad de cargar el equipo con mayor frecuencia.

Las causas de este problema pueden ser diversas. Entre las más comunes están el uso intensivo de aplicaciones exigentes, la exposición prolongada al sol o a altas temperaturas y utilizar el teléfono mientras se está cargando. A esto se suman las aplicaciones que permanecen activas en segundo plano, el uso de cargadores incompatibles, baterías deterioradas o fallos relacionados con el software y algunas actualizaciones.

Es normal que un teléfono aumente su temperatura durante ciertas actividades. Foto: Getty Images

No obstante, existe un factor que suele pasar desapercibido: la presencia de virus o software malicioso, conocido como malware. Aunque muchas personas creen que su único efecto es hacer que el móvil funcione más lento, la realidad es que el impacto puede ser mucho mayor, dado que puede comprometer la seguridad del usuario.

De acuerdo con ESET, existen varias señales que pueden alertar sobre una posible infección. Una de las más frecuentes es el sobrecalentamiento, porque el malware ejecuta procesos de manera silenciosa en segundo plano y consume gran parte de los recursos del dispositivo. Esto también suele provocar una notable disminución en el rendimiento.

Otros indicios incluyen la instalación de aplicaciones sin autorización, la aparición constante de ventanas emergentes, la apertura automática de páginas web y un aumento inusual en el consumo de datos móviles y batería.

Cuando un celular está infectado, el malware puede ejecutar procesos ocultos de forma permanente. Foto: Getty Images

En los casos más graves, algunos programas maliciosos envían mensajes o enlaces fraudulentos a los contactos de la víctima para seguir propagándose, mientras que otros están diseñados para robar credenciales bancarias y realizar compras o transacciones financieras sin autorización.

Para reducir el riesgo de una infección, los expertos recomiendan utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta, descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, evitar abrir enlaces sospechosos recibidos por correo electrónico o mensajes, revisar los permisos que solicitan las aplicaciones y mantener tanto el sistema operativo como las aplicaciones siempre actualizados.