Un simple clic en este correo sobre su nómina podría terminar en una millonaria estafa: expertos lanzan advertencia

Las estafas digitales se han convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para millones de usuarios, que viven con el temor de ser víctimas de un fraude por un simple descuido. Los avances tecnológicos, aunque han facilitado múltiples aspectos de la vida cotidiana, también les han dado a los ciberdelincuentes herramientas cada vez más sofisticadas para perfeccionar sus ataques y hacerlos más difíciles de detectar.

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En ese escenario, la inteligencia artificial ha pasado a desempeñar un papel determinante. Esta tecnología permite clonar voces con gran precisión, crear imágenes falsas altamente realistas y elaborar montajes que pueden engañar incluso a personas con experiencia en el mundo digital. El resultado es un incremento de los fraudes que, en muchos casos, pasan desapercibidos hasta que el daño ya está hecho.

Ante el crecimiento de estas amenazas, expertos en ciberseguridad han intensificado el análisis de los métodos utilizados por los delincuentes para alertar a los usuarios sobre los riesgos a los que están expuestos y enseñarles a identificar las señales de una posible estafa.

Uno de los interrogantes que surge en este contexto es por qué el correo electrónico sigue siendo el canal favorito de los ciberdelincuentes. La respuesta radica, en parte, en que se trata de una herramienta de bajo costo que permite enviar miles o incluso millones de mensajes de forma automatizada en cuestión de minutos.

Los ciberdelincuentes aprovechan la inteligencia artificial para hacer estafas cada vez más difíciles de detectar. Foto: Getty Images

A esto se suma que muchas personas utilizan una misma dirección de correo para acceder a servicios bancarios, redes sociales, plataformas de compras y cuentas laborales. Si un atacante consigue las credenciales de acceso, puede obtener una puerta de entrada a buena parte de la información personal y financiera de la víctima.

Precisamente, especialistas en ciberseguridad de Ontinet advirtieron sobre una campaña de phishing que utiliza correos electrónicos con supuestas nóminas para robar información personal.

Los delincuentes se aprovechan de que este tipo de comunicaciones son habituales dentro de las empresas, especialmente a finales e inicios de mes, cuando muchos empleados esperan recibir el comprobante de su salario. Esa rutina les permite aumentar las probabilidades de éxito, ya que los mensajes fraudulentos imitan con gran fidelidad las comunicaciones legítimas.

El ataque dirige a los usuarios a una página falsa que simula ser Adobe Acrobat. Foto: NurPhoto via Getty Images

De acuerdo con los investigadores, el fraude comienza con un correo que aparenta haber sido enviado por el departamento de recursos humanos e invita al usuario a descargar un supuesto recibo de nómina mediante un enlace.

Al hacer clic, la víctima es dirigida a una página falsa que simula ser Adobe Acrobat Reader y muestra un documento aparentemente listo para descargar. Sin embargo, el archivo contiene un programa malicioso que, una vez ejecutado, aprovecha una herramienta legítima de Windows para descargar scripts desde internet, modificar configuraciones del sistema, desactivar algunas funciones de seguridad del navegador y facilitar nuevas acciones maliciosas en el equipo comprometido.