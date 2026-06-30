La Fiscalía acusó a Felix Antonio Mora Ortiz de apropiarse de 57,6millones de pesos tras ofrecer supuestas pruebas deportivas en México y España que nunca se realizaron.

El sueño de que sus hijos pudieran abrirse camino en el fútbol internacional terminó convertido en un presunto fraude para al menos 15 familia en Bogotá.

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Las falsas oportunidades de jugar en el exterior que terminaron en una investigación penal

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra Félix Antonio Mora Ortiz.

El hombre es señalado de hacerse pasar por presidente de una escuela o club de fútbol, para ofrecer falsas oportunidades deportivas en México y España.

Esto le permitió apropiarse de 57.669.800 pesos entregados por los padres de los menores.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023.

Según la Fiscalía, Mora Ortiz convencía a los padres de familia de que contaba con convenios con clubes internacionales que facilitarían el acceso de sus hijos a procesos de formación y proyección deportiva fuera del país.

Con ese argumento, recibía dinero para gestionar pasaportes, visas, tiquetes aéreos, hospedaje y supuestas pruebas físicas en México y España, compromisos que, de acuerdo con el ente acusador, nunca cumplió.

La investigación sostiene que el procesado utilizó como fachada su supuesto liderazgo en una escuela deportiva para generar confianza entre las familias.

Caracol Radio, con base en el expediente judicial, señaló que las víctimas eran contactadas mediante llamadas telefónicas y redes sociales.

Así se les ofrecía la posibilidad de que sus hijos fueran observados por equipos reconocidos del fútbol internacional.

La Fiscalía calificó el presunto engaño como una actuación sistemática, al considerar que el procesado habría aprovechado la confianza que despertaba su vínculo con el deporte aficionado.

De esta forma inducía a los padres de familia para obtener un beneficio económico indebido. El detrimento patrimonial atribuido asciende a 57.669.800 pesos.

Félix Antonio Mora Ortiz se habría hecho pasar como presidente de una escuela deportiva para ofrecer supuestas oportunidades a jóvenes promesas del fútbol, a quienes les habría ofrecido falsamente, la posibilidad de probarse en clubes internacionales.



Entre 2022 y 2023,… pic.twitter.com/Aw987WponZ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 29, 2026

El caso avanza en la etapa de acusación

Una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Bogotá presentó escrito de acusación contra Félix Antonio Mora Ortiz como presunto responsable del delito de estafa.

El procesado no aceptó los cargos, por lo que continuará vinculado al proceso penal bajo el Procedimiento Penal Especial Abreviado, contemplado en la Ley 1826 de 2017.

Será un juez el encargado de determinar su responsabilidad penal conforme avance el proceso judicial.

Aunque el caso se conoció públicamente tras la acusación formal de la Fiscalía, algunos medios han recopilado denuncias de padres de familia que afirmaban haber sido engañados desde años anteriores.

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Sin embargo, la actuación judicial anunciada por el ente investigador se centra en los hechos ocurridos entre 2022 y 2023 y en las 15 familias identificadas dentro del proceso.

Entre tanto, la Fiscalía mantiene la acusación por el presunto delito de estafa contra el procesado.