Joven de 19 años fue asesinado mientras se cortaba el cabello al sur de Bogotá: Policía dio detalles

Un joven de 19 años, identificado como Darwin Jhossep Daza Sánchez, perdió la vida durante la noche del pasado jueves 13 de agosto tras ser atacado en el sur de Bogotá. El suceso ocurrió en un local comercial del barrio Altamira, ubicado en la localidad de San Cristóbal Sur, mientras la víctima se cortaba el cabello.

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De acuerdo con las primeras versiones recopiladas en la zona, el ataque se registró pasadas las siete de la noche en la carrera 12 Este con calle 42B. Un individuo vestido de color negro ingresó al establecimiento y disparó en repetidas ocasiones contra Daza, mientras este se encontraba en la silla de atención.

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Tras las anotaciones del ataque, testigos y usuarios en plataformas digitales señalaron que el agresor habría huido del lugar hacia un rumbo desconocido. Habitantes del sector alertaron de inmediato a las autoridades locales para solicitar la intervención de las unidades policiales y de asistencia médica.

Inspección judicial y reportes de la Policía

Agentes del laboratorio móvil de criminalística de la Sijín acudieron a la escena para acordonar el área, recolectar material probatorio y realizar la inspección técnica del sitio. Los investigadores avanzaron en la recolección de testimonios y en la revisión de cámaras de seguridad para dar con la trayectoria del atacante.

La policía detuvo al presunto señalado de cometer el delito. Foto: Getty Images

Frente a los hechos consultados por la revista SEMANA, voceros de la Policía Metropolitana de Bogotá precisaron detalles sobre la operatividad desplegada en la zona. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la detención de un sospechoso: “Durante las labores de registro realizadas anoche se logró la captura de una persona presuntamente vinculada con el caso”.

Asimismo, la institución policial informó el fallecimiento de la víctima hacia las 11:00 p. m. del mismo jueves en un centro asistencial del sector. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la legalización de la captura y el inicio de los procedimientos judiciales.

La Policía y la Fiscalía mantienen las indagaciones para esclarecer los móviles del ataque en el barrio Altamira. Los uniformados reforzarán la vigilancia en la localidad de San Cristóbal mientras avanza el proceso judicial contra el detenido.