Alcaldía de Bogotá envió 15 bomberos al Tolima para atender incendios en 18 municipios

Un grupo de 15 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se desplazó hacia el departamento del Tolima para apoyar la atención de los incendios forestales. El equipo especializado intervendrá en los municipios de San Luis y Guamo, además de brindar respaldo en otros 16 puntos de la región afectados por las conflagraciones.

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La movilización del personal técnico se dio tras la petición efectuada por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia debido a la magnitud de las llamas. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, autorizó el traslado de los uniformados para reforzar el trabajo operativo de las unidades locales que atienden las contingencias en el área.

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El equipo, conformado por 13 hombres y dos mujeres, está capacitado en la contención de incendios en zonas vegetales. La comisión viaja con autonomía logística completa en alimentación e insumos para operar durante varias jornadas en los terrenos afectados sin depender de los recursos locales.

Recursos técnicos y movilización terrestre

Para garantizar la movilidad del grupo de apoyo, las autoridades capitalinas dispusieron el envío de cuatro vehículos operativos. La flotilla está compuesta por un bus, un furgón, una camioneta y una cuatrimoto, transporte que permitirá el acceso a zonas de difícil cobertura en el terreno tolimense.

Un equipo de 15 uniformados de @BomberosBogota salió hoy al Tolima para apoyar en la labor de control y extinción de los fuertes incendios forestales que se registran en ese departamento. Llevan con ellos 4 vehículos con los equipos y herramientas necesarios para cumplir su… https://t.co/LXnq3KOtUu — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 13, 2026

Las unidades de transporte movilizan herramientas especializadas para el combate de incendios, entre las que se cuentan motobombas, tramos de manguera y equipos manuales. El material permitirá abastecer las labores de control directo en las áreas forestales donde la vegetación seca dificulta el paso de las autoridades.

Respecto a la activación de los socorristas, la directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Paula Ximena Henao Escobar, señaló que el traslado del equipo se dio bajo las “instrucciones de nuestro alcalde mayor; en este momento, el equipo forestal se está movilizando por tierra con herramientas de extinción”.

Coordinación nacional y atención de contingencias

Colombia, nuevamente nos necesita.



Fuimos activados hoy, a través de la @DNBomberosCol, para apoyar la labor de control y extinción de los incendios forestales que se están presentando en el departamento del Tolima.



Por instrucciones de nuestro alcalde mayor, @CarlosFGalan en… pic.twitter.com/7pfvm3eIBb — Paula Ximena Henao Escobar (@PaulaXHenaoE) August 13, 2026

Las autoridades locales destacaron que esta acción hace parte del trabajo conjunto dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo para atender desastres naturales. La administración distrital mantiene a su vez a más de cien rescatistas en otras regiones del territorio nacional que presentan situaciones de emergencia.

Frente al envío de recursos hacia las zonas en alerta, el alcalde Galán declaró que el equipo tiene “todo nuestro agradecimiento, igual que a los 108 bomberos del equipo de búsqueda y rescate que siguen trabajando en Cali y Pereira; Bogotá está lista para ayudar mientras sea necesario”.