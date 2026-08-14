Una emergencia minera se registra este viernes 14 de agosto en Cucunubá, Cundinamarca, luego de una explosión en la mina El Porvenir 1, ubicada en la vereda La Ramada.

Los organismos de socorro trabajan en el rescate de los trabajadores que permanecen dentro de la explotación.

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Operativo de rescate en Cucunubá

Los equipos de socorro adelantan las labores de rescate tras la explosión registrada en la mina El Porvenir 1, en la vereda La Ramada, municipio de Cucunubá.

De acuerdo con la información entregada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo coordina con las autoridades municipales, las acciones de evacuación y atención de la emergencia.

La cifra de trabajadores atrapados ha sido reportada de manera diferente en las primeras informaciones.

BLU Radio señala que son al menos seis trabajadores los que permanecen atrapados, mientras que El Nuevo Siglo reporta siete mineros involucrados en la emergencia.

Por ahora, no se conoce el estado de salud de las personas que permanecen dentro de la mina.

Las autoridades continúan con el operativo para establecer las condiciones en el interior de la explotación y avanzar en la evacuación.

El gobernador también indicó que un séptimo minero habría logrado salir por sus propios medios, un dato que explica la diferencia entre los reportes iniciales sobre el número de personas atrapadas, según información del medio en mención.

Equipos de socorro adelantan #AEstaHora un rescate minero en la vereda La Ramada del municipio de Cucunubá; esto después de una explosión en la mina El Porvenir 1 que dejó atrapadas a seis personas que trabajaban en el lugar; un séptimo trabajador logró salir por sus propios… pic.twitter.com/dkX8uXJ4BC — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 14, 2026

Antecedentes de la mina El Porvenir 1

La Agencia Nacional de Minería (ANM) tiene registros de la mina El Porvenir 1, ubicada en Cucunubá, Cundinamarca.

En uno de sus documentos aparece una emergencia registrada el 14 de junio de 2018, cuando se produjo un derrumbe ocurrió en la bocamina. El reporte señala que dos personas resultaron ilesas.

La ANM también cuenta con documentos técnicos sobre esta explotación minera.

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Sin embargo, estos corresponden a antecedentes de la actividad minera y no permiten establecer que exista alguna relación con la explosión registrada este viernes.

Por el momento, las autoridades no han establecido públicamente la causa de la explosión, ni han entregado un balance definitivo de personas heridas o fallecidas.

La emergencia continúa en desarrollo, mientras los organismos de socorro avanzan en las labores de rescate y las autoridades de Cundinamarca hacen seguimiento a la situación.