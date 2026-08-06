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Fuerte explosión en mina de Marmato, Caldas, deja 21 lesionados; dos están graves

El alcalde de Marmato pidió no especular sobre lo ocurrido y aseguró que ingenieros especializados inspeccionarán el lugar de la explosión.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

6 de agosto de 2026 a las 8:13 p. m.
Explosión en Marmato dejó 20 heridos.
Explosión en Marmato dejó 20 heridos. Foto: API

Momentos de angustia se vivieron este jueves, 6 de junio, en el municipio de Marmato, Caldas, luego de que se registrara una fuerte explosión en el molino de una mina de la localidad. El estruendo fue escuchado por trabajadores y habitantes cercanos, quienes de inmediato alertaron a los organismos de emergencia.

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De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la emergencia dejó 21 personas heridas, de las cuales dos presentan lesiones de gravedad y reciben atención médica. Los demás afectados también fueron trasladados a centros asistenciales para ser valorados por el personal de salud.

De estas, dos personas fueron trasladadas a centros hospitalarios de mayor nivel debido a la gravedad de sus lesiones. Hacemos un llamado respetuoso a la comunidad para que se abstenga de divulgar o dar credibilidad a información que no provenga de fuentes oficiales, con el fin de evitar confusión y alarma innecesaria”, señaló la alcaldía por medio de un comunicado oficial.

Las primeras versiones indican que la explosión se registró en un molino utilizado dentro de la operación minera. Por ahora, no se conocen las causas que originaron el incidente. La investigación que adelantan las autoridades permitirá establecer qué provocó la emergencia.

Comunicado Alcaldía de Marmato.
Comunicado Alcaldía de Marmato. Foto: Alcaldía de Marmato.

Tras el reporte, organismos de socorro y equipos de atención acudieron al lugar para asistir a los heridos, asegurar la zona y apoyar las labores de respuesta. Mientras avanzan las verificaciones, las actividades en el sitio fueron suspendidas de manera preventiva.

Declaraciones del alcalde de Marmato

En diálogo con Noticias Caracol, el alcalde de Marmato aseguró que las labores de inspección continúan y pidió prudencia mientras se conocen los resultados de las investigaciones.

“En este momento ya está Bomberos; estamos esperando que lleguen ingenieros, que la Agencia Nacional de Minería también nos está acompañando. Estamos esperando ese parte, que nos digan qué fue realmente lo que pasó, pero de manera preliminar no tenemos nada que nos diga qué ocurrió. No podemos decirlo porque sería irresponsable hablar sin esperar que las autoridades puedan esclarecer los hechos”, señaló el mandatario.

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El alcalde también informó que este viernes se espera la llegada de ingenieros especializados para realizar una inspección técnica en el lugar de la explosión.

“El día de mañana vamos a esperar que lleguen unos ingenieros expertos también para que revisen el tema. El área está acordonada para proteger las evidencias mientras avanzan las investigaciones”, agregó.