Impresionante explosión de fuegos pirotécnicos deja 10 muertos y decenas de heridos en México

Una impresionante explosión de fuegos pirotécnicos en una iglesia mientras cientos de personas celebraban una fiesta patronal en México mató al menos a 10 y dejó más de 60 heridos, informaron este domingo las autoridades.

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El uso de fuegos artificiales en celebraciones populares es una antigua tradición mexicana que en ocasiones ha provocado tragedias, por estallidos descontrolados durante las fiestas o incendios en los lugares donde se producen, habitualmente fábricas artesanales.

El accidente ocurrió la noche del sábado en la comunidad de Santa María Canchesdá, Estado de México (centro), cuando explotó el material pirotécnico almacenado en un espacio de la parroquia que se usaba como bodega, indicó el gobierno local en un comunicado.

Ayer, sábado 5 de septiembre, en la víspera de la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Luz en Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, terminó en tragedia cuando estalló la pirotecnia guardada en un cuarto junto a un templo religioso.



La detonación derribó la losa y… pic.twitter.com/xCRHNNvTCX — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) September 6, 2026

Según videos divulgados por la prensa local, el estallido ocurrió cuando los vecinos celebraban frente a la iglesia la quema del tradicional toro, hecho de caña y cargado de pirotecnia, que es llevado en andas por vecinos de la comunidad.

Tras una enorme explosión, el fuego se alzó sobre la plaza del pueblo y las personas empezaron a huir de las llamas, según las imágenes.

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“Escuchamos el estallido y (…) la gente empezó a gritar”, relató a la AFP Marisol Urzúa, vecina del pueblo de 39 años, quien luego vio a “la gente cómo corría con sus heridos”.

La potente explosión ocasionó el desplome de paredes y destruyó locales vecinos, cuyos escombros habrían aplastado a numerosos asistentes, de acuerdo con medios locales.

Pero no entienden y siguen usando sus pndjadas de cohetitos... 10 muertos y 64 heridos dejó una explosión de pirotecnia en la celebración patronal en la comunidad de Santa María Canchesdá de Temascalcingo, Estado de México, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/7vNIGcaoAb pic.twitter.com/HO7E0ZunlR — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) September 6, 2026

“Se rezumbó (.sic) la casa, se rompieron los vidrios de la entrada y se cayó parte del techo”, agregó Urzúa sobre los daños que sufrió su casa.

Bomberos y numerosos cuerpos de emergencia acudieron posteriormente al lugar para atender a las víctimas, en medio del caos y los destrozos.

Este domingo la plaza del pueblo amaneció acordonada y convertida en una zona de desastre, con paredes y estructuras derrumbadas y los juegos mecánicos de la feria del pueblo dañados y rodeados de escombros.

Esta vista aérea muestra el lugar de una explosión de fuegos artificiales en Santa María Canchesda, estado de México, México, el 6 de septiembre de 2026. Foto: AFP

Protección Civil del Estado de México ha informado de que ha enviado personal al lugar de los hechos, tanto de la zona como de las cercanas localidades de Atlacomulco, Acambay y El Oro.

“Se trabaja en conjunto con Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de la región, Servicio de Urgencias del Estado de México, Comisión Nacional de Emergencias y Policía Estatal”, ha apuntado Protección Civil.

Con información de AFP*